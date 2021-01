La transformación digital es un tema que ha ganado relevancia durante la última década y ha impactado la forma en que las empresas crecen, llegan a sus clientes y toman decisiones. Si recordamos la década de 2010, las empresas estaban a punto de reconocer la importancia que tenían las redes sociales y la estrategia digital.

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en una iniciativa corporativa que es esencial para que las empresas se mantengan relevantes y eviten interrupciones en su vigencia en el mercado moderno. Con la creciente incertidumbre digital y el comportamiento de los consumidores, que evoluciona drásticamente, las empresas que no están implementando iniciativas digitales comerciales de primer orden verán como se ensancha la brecha digital entre su desempeño y las expectativas del consumidor.

La pandemia ocasionada por Covid-19 ha cambiado aún más los hábitos de compra y la forma en que las empresas deben satisfacer mejor las expectativas de los consumidores. Con la adopción de nuevos servicios y tecnologías digitales, por parte de los consumidores, las multinacionales que antes reaccionaban lentamente al cambio ya se están dando cuenta de la necesidad y urgencia de la transformación.

La industria de bienes de consumo empaquetados (CPG), en particular, se ha enfrentado a barreras durante la pandemia en curso. Desde la baja de producción y los cambios en la distribución, hasta la necesidad de un mejor servicio al cliente y opciones digitales; el panorama definitivamente se ha transformado no solo en estos tiempos sino también en el futuro. Existe una gran oportunidad para que las marcas de CPG no solo sobrevivan, sino que también prosperen durante este periodo al utilizar la tecnología para cumplir y superar mejor las expectativas del consumidor moderno.

“Este año decidimos introducir una nueva categoría en el mercado, el “Digital Gap Management”. Esta metodología está orientada a ayudar a las marcas de CPG a cerrar la brecha digital mediante la reducción de la incertidumbre y la construcción de un enfoque de marketing más ágil y centrado en el cliente, mediante el aprovechamiento del big data y el análisis impulsado ​​por la Inteligencia Artificial (IA)”, comentó Miguel Machado, CEO de The Keenfolks.

A través de la experiencia que ha tenido en la implementación de este modelo con las principales marcas de la industria de CPG, pudo identificar 3 oportunidades principales para que las marcas de este sector mejoren sus resultados comerciales y creen un impacto positivo y duradero en su relación con los consumidores.

Desarrollar capacidades directas con el consumidor.

Se ha vuelto aún más evidente durante estos tiempos que las marcas de CPG no pueden confiar únicamente en que la distribución minorista cambie en el futuro. No solo hay una mayor competencia de los disruptores de la industria y las marcas de etiqueta privada, sino que también hay una mayor demanda de los consumidores que desean comprar de formas nuevas. Esto hace necesario que las marcas de CPG desarrollen capacidades directas al consumidor a través de una estrategia de comercio electrónico y digital bien definida.

Este enfoque permite a las marcas no solo construir con relaciones más relevantes con los consumidores, sino que también permite una mejor toma de decisiones a través de la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el comportamiento y las expectativas.

Ecosistema digital abordado con una perspectiva global.

El consumidor moderno está más conectado que nunca. Durante el COVID-19 específicamente, ha habido un aumento en la actividad en línea, brindando una inmensa oportunidad para que las marcas se encuentren con los consumidores donde éstos navegan y brinden soluciones a sus necesidades y deseos. A través de la activación de un ecosistema global digital integrado, dinámico, en continua evolución e integración de todos los canales digitales, las empresas pueden asegurarse de crear una experiencia cercana al cliente.

Invertir en Inteligencia Artificial y Automatización.

La Inteligencia Artificial (IA) está presente en nuestra vida diaria y en marketing no es la excepción. La gran cantidad de datos que se crean todos los días está cambiando la forma en que nos manejamos tanto las empresas como la sociedad.

Imagine que pudiera saber qué consumidores están dispuestos a comprar su producto. Ahorraría mucho dinero y tiempo mostrando anuncios solo a su público objetivo. Esta eficiencia es exactamente lo que las tecnologías pretenden facilitar.

Para que las empresas obtengan la ventaja competitiva que se requiere en estos tiempos, la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) a la estrategia de marketing es esencial. Las soluciones de IA brindan soporte a las tecnologías digitales en el proceso de marketing al proporcionar una mayor eficiencia general en los procesos comerciales, una menor incertidumbre en los riesgos y una mejor toma de decisiones.

La Inteligencia Artificial y la Automatización proporcionan las soluciones para marcar la diferencia para las empresas entre sobrevivir y prosperar, al permitir un entendimiento más profundo del panorama de los consumidores y competidores mediante el análisis de datos en tiempo real. Cuando los datos pueden ser analizados tan pronto como ingresan al sistema es posible tomar decisiones y hacer conclusiones más precisas casi de inmediato o poco después, lo que permite una mejor experiencia del cliente.

Conclusión

Estos tiempos han sido difíciles tanto para las empresas como para los consumidores. Para que las empresas sigan el ritmo del consumidor moderno, el proceso de transformación digital puede resultar abrumador. Sin embargo, ahora es el mejor momento para desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para mantenerse al día en el panorama de la industria de CPG que es cada vez más incierto y competitivo.