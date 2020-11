Con el aumento de los casos de Coronavirus en las últimas semanas, han vuelto el Estado de Alarma y las restricciones. El toque de queda se ha establecido en toda España y algunas regiones han optado por el cierre total de bares y restaurantes, prohibir las entradas y salidas de las ciudades, o la limitación de las reuniones.

Vuelve la incertidumbre ante la perspectiva de unos meses marcados por las medidas restrictivas y el poco contacto social. Mantener los ánimos y la actitud positiva es un reto, pero gracias a las nuevas tecnologías, afrontar esta segunda ola puede ser más sencillo. Existen aplicaciones que nos acercan a aquellas personas que nos rodean, facilitando el contacto y ayudando a aquellos que lo necesitan, permitiéndonos afrontar esta situación de forma más llevadera.

Nextdoor – Combatir la soledad o el aislamiento conectando con aquellos que viven más cerca

La pandemia nos ha cambiado a todos y nos ha hecho valorar la importancia que tiene nuestra comunidad más próxima. Cuando los amigos y la familia están lejos de nuestra casa, saber que podemos contar con aquellas personas que viven cerca hace la situación más llevadera. En los últimos meses nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente a nuestro alrededor con la que compartimos muchas cosas. Nextdoor conecta a los vecinos online para que construyan comunidades en el barrio, iniciando nuevos proyectos u ofreciendo ayuda a quienes lo necesitan. Saber que hay personas cerca con las que compartimos aficiones o que nos pueden ayudar en momentos de dificultad nos ayuda a combatir la soledad y el aislamiento.

La app y plataforma vecinal permite dar visibilidad a historias como la de Consol García, vecina de Barcelona de 66 años que decidió buscar apoyo en sus vecinos para combatir la soledad. Su publicación en Nextdoor le ha servido para encontrar nuevas amistades con las que se relaciona a diario y que le ayudan a afrontar los momentos difíciles, como la pandemia que estamos viviendo actualmente. Nextdoor está presente en más de 3.600 barrios de toda España, y es en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla donde más usuarios tiene.

Too Good To Go – Ahorro, sostenibilidad y apoyo al comercio local

La principal misión de Too Good To Go es combatir el desperdicio alimentario, evitando que se tire comida que puede consumirse. Al final del día, los comercios, bares o restaurantes pueden ofrecer aquello que no se ha vendido a un precio reducido para que no se desperdicie. Nos ayuda a ahorrar en la compra, que ahora no va nada mal, y además a conocer comercios locales de nuestra ciudad y a ayudarles a acabar el día con una compra más.

Mensakas – Delivery ético para apoyar a nuestros bares y restaurantes

Mensakas nos permite enviar y recibir paquetes o comida a domicilio de forma segura tanto para nosotros como para los mensajeros. De esta forma podemos seguir ayudando a los bares y restaurantes de nuestro entorno, felicitar un cumpleaños o recoger material en el trabajo asegurando que se cumplen todos los derechos de los mensajeros y que, además, el viaje es sostenible. Se trata de una cooperativa que fomenta el consumo responsable, de proximidad, y cuidado y respeto por el medio ambiente. Mensakas de momento está disponible en Barcelona, y su homóloga en Madrid es La Pájara ciclomensajería.

Famileo – Siempre conectados con los más mayores

El mayor grupo de riesgo ante la Covid-19 son las personas mayores, que siguen siendo los principales amenazados por el virus. De hecho, mucha gente tiene a sus mayores en el hospital, o en residencias. Y esta situación se vuelve aún más complicada si no podemos ir a visitarlos.

Cuidar de ellos es ahora más importante que nunca, pero hacerlo de forma segura lo es aún más. Con Famileo cada miembro de la familia podrá compartir fotos, recuerdos o textos de forma sencilla a través de la aplicación, y la app creará con toda esa información una revista en papel que llegará a los más mayores de la familia.

Down Dog – Yoga para mantenerse en forma y combatir la incertidumbre

Down dog tiene más de 30.000 configuraciones que nos permiten disfrutar de sesiones de yoga distintas cada día. Podremos adecuarlas a nuestro nivel de energía, a nuestro ánimo, o al momento del día, para relajarnos por la noche o activarnos por la mañana. Los usuarios la han seleccionado como la mejor aplicación móvil para practicar yoga, tanto para aquellos que empiezan como para los que llevan meses de experiencia.