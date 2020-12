Junto con la culminación del segundo año de existencia de las redes 5G, los líderes de la industria inalámbrica ya están explorando el sendero hacia las redes inalámbricas futuras posteriores a 5G. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la publicación del white paper Mobile Communications Beyond 2020 – The Evolution of 5G Towards Next G (Las comunicaciones móviles después de 2020 – la evolución de la 5G hacia la próxima generación) , que detalla este trabajo global de varias organizaciones académicas y de la industria y presenta potenciales casos de uso y tecnologías esenciales para la evolución de la 5G hacia la “Próxima G”.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “La 5G está en la segunda entrada de un juego de béisbol de nueve entradas con una enorme hoja de ruta de innovación por delante. Sin embargo, la industria inalámbrica móvil está atravesando un cambio transformador en este momento. Pese al COVID-19, las industrias y sociedades están digitalizándose velozmente, de manera que resulta imperativo que comiencen las conversaciones sobre la próxima generación de tecnologías inalámbricas móviles celulares”.

Si bien la 5G está aún en las primeras etapas de su ciclo de vida, sigue mejorando mediante actualizaciones continuas que llegan de la mano de versiones del Proyecto de Asociación para la Tercera Generación (3GPP). Estas mejoras a las redes, arquitectura, tecnologías y normas continuarán estando en la versión 17 del 3GPP y posteriores. Sin embargo, se prevé que en los próximos años los requisitos para la próxima generación de tecnología inalámbrica móvil queden reseñados en la siguiente actualización de Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2030 (IMT-2030) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Los primeros líderes del pensamiento respecto de los casos de uso de la próxima generación inalámbrica pueden incluir escenarios que impliquen comunicaciones táctiles o hápticas, uso de espectro en terahercios de alta resolución para imágenes y sensores, sistemas ciber-físicos de fabricación, y aplicaciones optimizadas para seguridad pública y seguridad nacional.

Este white paper de 5G Americas cubre los tres temas principales:

Una reseña de actividades más allá de la 5G tanto en América del Norte como mundialmente

Cómo cambiarán las comunicaciones luego de la década de 2020, incluyendo varios casos de uso

Cómo puede América del Norte establecer y mantener el liderazgo tecnológico en las normas de comunicaciones futuras

Brian Daly, Vicepresidente Adjunto para Normas y Alianzas con la Industria de AT&T y líder del grupo de trabajo en el desarrollo de este white paper, aseguró: “Muchos proyectos identificados como “Próxima G” y “6G” están avanzando en el mundo con cierto aporte de las Américas. Existe una necesidad de que entidades comerciales, órganos gubernamentales y académicos de los Estados Unidos estén al frente de estos desarrollos de próxima generación.”

Mark Lipford, Director de Foros y Relaciones con la Industria de T-Mobile USA, comentó: “5G entregará muchos años de valor y servicios innovadores a los clientes, pero es importante comenzar a considerar la visión y los objetivos que establecerá la UIT para IMT-2030 en la próxima década.”

El trabajo Mobile Communications Beyond 2020 – The Evolution of 5G Towards Next G (Las comunicaciones móviles después de 2020 – la evolución de la 5G hacia la próxima generación) se encuentra disponible para descargar libremente desde el website de 5G Americas. También allí encontrará una publicación en el blog de Chris Pearson, y una presentación en diapositivas.