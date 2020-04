A medida que una mayor parte de nuestra vida cotidiana se desarrolla en Internet, inevitablemente compartimos más datos personales con las empresas en línea, algo que podría dar lugar a una creciente aprensión por la privacidad de nuestros datos.

Una encuesta reciente realizada por GSMA Intelligence encontró que el 70 por ciento de los consumidores está preocupado por la privacidad de sus datos y el 48 por ciento dice que sus preocupaciones están creciendo. Las preocupaciones se relacionan específicamente con el robo de identidad (el 59 por ciento lo citó como su mayor ansiedad) con el 45 por ciento más preocupado por los impactos financieros.

Y, sin embargo, incluso después de sufrir una violación de seguridad, la misma encuesta muestra que casi la mitad de los consumidores no toman las precauciones más básicas para cambiar una contraseña, el 72% no agrega una segunda capa de seguridad y el 69% no cambia su configuración de privacidad.

Las personas parecen estar haciendo muy poco sobre sus preocupaciones de privacidad, entonces, ¿cuál es la razón de esta inercia? ¿Realmente nos importa lo que sucede con nuestros datos?

La respuesta depende de una serie de dinámicas. Si los consumidores son conscientes de los riesgos. Si se consideran responsables de sus datos. Y si tienen acceso a herramientas y configuraciones para administrarlo fácilmente:

Responsabilidad: También es perfectamente válido preocuparse por la privacidad de los datos, pero no hacer nada al respecto porque se considera responsabilidad de otra persona. Aquí, la opinión está dividida: el 20% considera que el negocio en línea que maneja los datos es responsable, mientras que solo el 18% se considera responsable de proteger sus datos.

Herramientas y configuraciones: Por supuesto, si los consumidores se preocupan por la privacidad de sus datos, necesitan un fácil acceso a las configuraciones y herramientas de privacidad que les permitan administrarlas. Sin embargo, solo en el Reino Unido, hay más de 600,000 empresas registradas para procesar datos personales y, en promedio, se estima que los consumidores tienen hasta 200 cuentas de inicio de sesión en línea cada una. La gestión efectiva de la configuración y los permisos de privacidad para muchos cientos de sitios web y aplicaciones se convierte en una tarea abrumadora, inviable sin herramientas para automatizar y centralizar el proceso.

La respuesta, entonces, no es que las personas no se preocupan por la privacidad, sino que los consumidores no parecen preocuparse lo suficiente en los puntos de contacto clave cuando comparten conscientemente sus datos.

Por ejemplo, la mayoría de los europeos ya están haciendo clic alegremente en los omnipresentes avisos de consentimiento de cookies de los sitios web, el 57 por ciento de los cuales, según mostró un estudio reciente de la Universidad de Michigan y la Universidad de Ruhr, utiliza el diseño para sesgar el botón de aceptar para aceptar valores predeterminados de privacidad hostil.

Los consumidores, sin duda, deberían preocuparse más, especialmente porque la amenaza a la privacidad de los datos empeorará con las crecientes implementaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Después de todo, un enfoque común con la IA y las implementaciones de big data es aspirar más datos de los necesarios para un propósito particular, a menudo dentro de algoritmos opacos de la caja negra. Esto va en contra de varias cláusulas del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, entre los que se encuentran los siete principios del Artículo 5, que incluyen la limitación de propósito, la minimización de datos y la limitación de almacenamiento. Por lo tanto, existen regulaciones para la IA, pero vigilarlo es un gran problema para las autoridades centrales y sin integrar los permisos de los consumidores en los algoritmos por diseño, los controles de privacidad quedan fuera del alcance de las autoridades y del consumidor, les importe o no.

Si también consideramos la escasa alfabetización digital en ciertas características demográficas y regiones, y el poder de contenido convincente para anular las preocupaciones de privacidad, la mentalidad del consumidor de resignación descuidada solo continuará.

La incapacidad de los consumidores para combinar la atención activa con sus vociferantes preocupaciones de privacidad es un problema que solo empeorará a medida que conectemos 1.200 millones más de consumidores en los próximos cinco años a Internet móvil, muchos de ellos en países en desarrollo donde la conciencia, la responsabilidad y el acceso a la privacidad a las herramientas de gestión puede ser aún menor. Alternativamente, podríamos ver a una nueva generación adoptar el bienestar digital (descrito por Google como un mejor equilibrio con la tecnología) y demostrar un apetito por preocuparse activamente por la privacidad, proteger su identidad del robo, proteger su riqueza neta de la explotación y proteger su conocimiento contra falsificación

Sin embargo, impulsar esta conciencia será responsabilidad de toda la industria: todas las señales sugieren que los consumidores simplemente no se interesarán más en su privacidad por su cuenta.