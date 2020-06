Diante da crise da Covid-19, a Accedian, especialista em soluções de desempenho fim-a-fim para aplicações e redes, forneceu a hospitais, estabelecimentos médicos ou organizações de resposta a emergências licenças de seu software Skylight de monitoramento de desempenho de aplicativos e redes, sem nenhum custo até 31 de julho de 2020 (ou por mais tempo, dependendo do estado de emergência das autoridades de saúde locais).

A ação tem o apoio de parceiros certificados da companhia, os quais têm fornecido assistência remota (configuração, diagnóstico e suporte na solução de problemas), com a ajuda de especialistas da Accedian. O objetivo é colaborar para que essas instituições médicas não sejam afetadas, neste momento, por problemas na performance ou questões nos equipamentos de redes como inatividade ou degradação do desempenho de aplicativos críticos.

Atualmente, a Accedian apoia mais de 80 hospitais, ajudando-os a manter um ambiente de TI contínuo para suas aplicações críticas e identificando a causa raiz de quaisquer degradações ou problemas de desempenho, permitindo que as instituições hospitalares se concentrem no que é mais importante: o atendimento ao paciente.

“A crise mundial de saúde pela Covid-19 tem apresentando desafios sem precedentes para todos nós. Tem sido um momento crítico para os profissionais de saúde e hospitais, muitos dos quais tem que lidar com um aumento maciço de pacientes diante de recursos limitados para ajudá-los”, diz Fábio Andreas Fernandes, diretor geral e vice-presidente de vendas para Brasil e SoCo da Accedian. “A combinação dessa crescente demanda, tanto das necessidades por parte dos pacientes quanto de conectividade de TI ou mesmo de largura de banda de rede para suportar esse cenário – visto que os padrões de tráfego mudam drasticamente -, tem gerado muito mais dificuldades do que essas equipes essenciais podem lidar”. completa.

O executivo lembra que questões como estas não se limitam ao setor de saúde. “São situações que afetam a todos nós, diante do fato de que muitas organizações estão adotando políticas de trabalho em casa (home-office), como medida para manter os seus funcionários mais seguros. Para muitas empresas, os seus aplicativos e serviços online são os únicos meios para que se mantenham competitivos, buscando gerar receita neste cenário, no qual muitos estabelecimentos estão fechados e os eventos suspensos. E, assegurar o desempenho é realmente mais importante do que nunca agora”, destaca Andreas.

Um estudo chamado “Voice of the Connected User Landscape” da 451 Research revelou recentemente que 67% dos entrevistados disseram que seriam “muito propensos a mudar de marca ou de fornecedor, devido ao baixo desempenho de um aplicativo ou serviço online”.

A Accedian também tem apoiado as empresas de diversos setores para que possam dar continuidade aos seus negócios no universo digital, oferecendo para os seus clientes expansão ilimitada de licenças e de suporte de software até 31 de julho de 2020 – incluindo licenças gratuitas de 60 dias e suporte de instalação remota sem custo. “Estamos fazendo isso para garantir que organizações de vários setores possam assegurar um desempenho ideal dos seus aplicativos, apoiando a continuidade do trabalho de suas equipes remotas, do comércio eletrônico e de serviços públicos críticos. Diante de um cenário de tantas incertezas devido à crise da Covid-19, todos devemos nos unir para garantir o bem-estar da comunidade global”, finaliza Fábio Andreas Fernandes.