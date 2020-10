A Accedian, especialista em soluções de desempenho fim-a-fim para aplicações e redes, será o principal patrocinador e uma das empresas palestrantes do evento “Evoluindo para a Experiência 5G”, que acontecerá virtualmente nos dias 14 e 16 de outubro de 2020, a partir das 11h. O evento virtual é organizado pelo TeleSemana e a agenda, elaborada com o apoio da Accedian, conta com a participação de executivos da NEC Corporation, TIM Brasil, Telefónica/Movistar, Claro, Amazon Web Services, Youcast, Sixbell, Teleco, Bain & Company, que estarão reunidos para debater sobre melhorias na satisfação dos clientes de redes 4G para 5G. O “Evoluindo para a Experiência 5G”, terá tradução simultânea em espanhol para inglês e vice-versa, além de uma palestra em português da TIM Brasil.

As discussões serão em torno da migração das atuais infraestruturas (4G) para as de próxima geração (5G), de maneira econômica e com total compreensão de onde e como a receita pode ser gerada, enquanto melhora-se o desempenho das redes e as experiências dos usuários.

“Estamos vivenciando um período de grandes discussões e expectativas sobre a disponibilidade das redes 5G, prevista para o próximo ano. Agora, mais do que nunca, é o momento das operadoras e provedores de serviços estarem abastecidos de informações relevantes sobre como prover a transição segura e imperceptível para seus usuários, mantendo a confiabilidade das redes existentes e evoluindo-as sem deixar de entregar a qualidade de desempenho de aplicações requerida pelos usuários”, destaca Fábio Andreas Fernandes, diretor geral e vice-presidente de vendas para Brasil e SoCo da Accedian. “É uma honra para a Accedian apoiar este evento virtual, diante de um cenário tão importante e decisivo para o setor de telecomunicações latino-americano. Compartilharemos a nossa expertise para ajudar os provedores de serviços e operadoras a entregar as melhores experiências aos seus clientes, ao longo dos próximos meses de transição e após, com a chegada das redes 5G à região da América Latina”, conclui.

Serviço

– Evento virtual: Evoluindo para a Experiência 5G

– Dias: 14 e 16 de Outubro de 2020, a partir das 11h (Brasil).

– Dia 14/10, das 11h50 – 12h10: “Como dados de desempenho de alta qualidade geram resultados para a experiência do usuário na era 5G e em nuvem”. Ramiro Nobre, Vice-Presidente de Estratégia Global e Soluções da Accedian, falará sobre os desafios operacionais e técnicos que a evolução das redes 4G para 5G trará, e como eles afetarão a satisfação do cliente.

– Dia 16/10, das 11h30 às 11h50: “Adapte a solução de problemas de desempenho à velocidade e ao volume dos serviços 5G”. Tom Foottit, Vice-Presidente de Gerenciamento de Produtos da Accedian, abordará em sua apresentação como combinar dados de desempenho ultra granulares ativos e passivos com amostragem e análise de microssegundos, para uma visão de ponta a ponta do desempenho e da experiência dos usuários.