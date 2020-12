Desde el año 2018, las solicitudes de crédito por Internet se han incrementado cada vez más, y de acuerdo con todas las tendencias esto seguirá así en los próximos años. De hecho, para el próximo año 2021, se espera que tecnologías como la red 5G y la IA se masifique exponencialmente, por lo que solicita tu tarjeta de crédito en línea se convertirá algo común.

Esto ha impulsado a las instituciones financieras y tiendas por departamentos a simplificar sus procesos en cuanto a las solicitudes de crédito. A continuación, mencionaremos algunos de los beneficios de adquirir créditos vía en línea.

Ventajas al solicitar créditos en línea

Actualmente solicitar un crédito en línea supone muchas ventajas para los clientes. Entre las más relevantes tenemos:

La aprobación es muy rápida

A diferencia de los métodos tradicionales, la solicitud de créditos vía en línea se realiza de una manera rápida y su aprobación generalmente dura unos minutos. Los usuarios simplemente acceden a la plataforma, rellenan los datos solicitados y envían la petición. Vale destacar que, en algunos casos, pudiera requerirse algún documento que, por lo general, se escanea y se adjunta al envío.

Enorme flexibilidad en los plazos de devolución

En muchos casos, los clientes son los que deciden el plazo para devolver el préstamo y no como sucedía anteriormente. Además, las cuotas no suelen ser altas por lo que los procesos de devolución no son en absoluto, difíciles para los clientes.

No se requiere de garantías

Las personas que solicitan créditos a través de la internet no requieren dar previamente garantías ni avales. Con esto se simplifica y se agiliza el proceso de solicitud de crédito.

La evaluación de la solicitud se hace de manera totalmente objetiva

Al solicitar un crédito en línea, la evaluación y posterior aprobación se realiza a través de algoritmos los cuales se basan en estadísticas y demografía, sin la necesidad de intervención humana. Esto significa que el proceso de solicitud de crédito sea totalmente automatizado.

Es un proceso totalmente transparente

El usuario al solicitar un crédito en línea, se le detallará la fecha de solicitud, costos y gastos realizados. Además, los préstamos se realizan con base en lo que solicite el cliente, por ende, se minimizan las situaciones de sobreendeudamiento, ya que no se le prestará más de lo que solicite.

Comodidad

El cliente al realizar una solicitud de crédito vía en línea, lo puede hacer desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet en donde se encuentre. Esto además de aumentar la privacidad, le brinda comodidad al usuario, ya que no requerirá acudir a una tienda o institución financiera. Al operar en internet las instituciones o comercios no cierran por lo que el usuario podrá solicitar el crédito prácticamente “a la hora que se le antoje”.

Aprobación sin necesidad de dar explicaciones

Anteriormente el usuario al necesitar un crédito debía dar explicaciones sobre el destino de dicho préstamo. Al realizarlo a través de plataformas digitales, los clientes no necesitan dar explicaciones al solicitar el crédito.

Vale reseñar que algunos comercios o instituciones financieras otorgan recompensas o incentivos al realizar peticiones de crédito vía en línea.