A Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, junto com a Inframérica, instalou a primeira solução termográfica (DS-2TD2636B-15/P) para o Aeroporto Internacional de Brasília. A tecnologia é capaz de detectar a temperatura na superfície da pele de 30 pessoas ao mesmo tempo. O equipamento foi instalada no salão para Embarque Doméstico (voos dentro do Brasil). Preocupados com a segurança da população brasileira, o investimento em conjunto está pautado em oferecer um ambiente de circulação mais seguro para os passageiros do terminal aéreo.

As tecnologias de triagem de temperatura são projetadas para a detecção de temperaturas na superfície da pele com o desígnio de realizar um crivo preliminar e rápido. De acordo com a empresa, o objetivo é fazer uma triagem prévia e rápida em locais de grande circulação. Porém, uma vez detectado qualquer anormalidade, o recomendado é que as pessoas sejam submetidas a dispositivos de medição clínica. Sob qualquer circunstância, é altamente recomendável usar as soluções de acordo com as leis e regulamentos locais.

“Soluções para medição de temperatura são necessárias para prevenção e controle da situação crítica atual. Estas são parte de um processo utilizado nos aeroportos do mundo todo. Cada vez mais usual, esta solução possui tecnologia capaz de realizar a medição de temperatura de até 30 pessoas simultaneamente, com precisão de ± 0,3°C, além de emitir alertas em caso de suspeita de alta temperatura”, ressalta Alvaro Junior, diretor de Vendas da Hikvision no Brasil.

“Esta solução termográfica e o alerta quanto ao uso de máscaras que está sendo disponibilizada no Aeroporto de Brasília, tem o objetivo de garantir ainda mais segurança para o passageiro na hora de voar. Somos o 3º maior aeroporto do Brasil e queremos que nossos passageiros tenham conforto e sintam protegidos no nosso terminal”, comenta Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica.

A tecnologia já implantada no Aeroporto de Brasília tem resolução de 384×288 em canal Termográfico, sensor de alta sensibilidade (com precisão de ± 0,3°C), alarme totalmente confiável de detecção de alta temperatura, módulo óptico de alta qualidade com resolução de 4 MP e fusão de imagem de visão dupla, visualização imagem por imagem.