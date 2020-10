Alprestamo, el primer Marketplace de servicios financieros (prestamos, tarjetas de crédito, apertura de cuentas bancarias) en la región y el principal de Argentina, continua con su crecimiento sostenido y proyecta su expansión en Latinoamérica de la mano de una inversión de USD150.000. Además, planea el lanzamiento de Alprestamo en Colombia para diciembre de 2020.

Alprestamo opera actualmente en Argentina, Uruguay, México y Perú. Desde su lanzamiento en el país, creció un 350% y ya cuenta con más de 1.100.000 usuarios y avanza en el cierre de alianzas globales con diferentes bancos y fintechs para operar sus cuentas de forma regional. Esto permitirá que la compañía continúe con su crecimiento en Latinoamérica, donde ya cuenta con 65.000 usuarios en Uruguay, 55.000 en México y 15.000 en Perú.

En búsqueda de mejorar su operación, la fintech de servicios financieros se ha integrado a los bureaus de cada país en los que está activo para poder obtener información histórica de cada usuario que ingresa a la plataforma. Tener estos datos de forma automática permite conocerlos mejor y por lo tanto derivar leads de forma inteligente y segmentada.

“El crecimiento de la recolección de datos nos va a dar la materia prima para realizar el desarrollo de modelos de propensión, que en base a miles de variables de comportamientos de los clientes permiten que nos anticipemos y derivemos el tráfico de forma eficiente, lo que va a repercutir en mejores tasas de conversión para los lenders y una experiencia de cliente superior” comentó Julián Sanclemente Fundador y Director General de Alprestamo.

La Fintech, que durante septiembre desembarco en España, continúa apostando a democratizar la industria financiera, al respecto Julián Sanclemente, resaltó:

“Desde Alprestamo, estamos creando una nueva forma de obtener productos financieros y creemos que la velocidad en la respuesta y la eficiencia en la derivación de las mejores ofertas es el camino. No hacemos perder tiempo al cliente en busca de un producto y no hacemos perder tiempo a las entidades financieras en calificar personas que no están aptas para sus productos”.