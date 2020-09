Amazon One, presentó un dispositivo que conecta la impresión de la palma a una tarjeta de crédito almacenada para que, con solo poner la mano sobre un sensor, podamos comprar cualquier cosa.

Amazon aseguró que el servicio está diseñado para ser “altamente seguro y utiliza algoritmos y hardware personalizados para crear la firma de palma única de una persona“. “El dispositivo está protegido por múltiples controles de seguridad y las imágenes de la palma nunca se almacenan en Amazon One. Por el contrario, las imágenes se cifran y se envían a un área altamente segura que creamos en la nube a medida, donde creamos su firma de palma”, explicó la empresa.

La compañía de Bezos seleccionó el reconocimiento de la palma de la mano es porque “se considera más privada que algunas alternativas biométricas”. “No se puede determinar la identidad de una persona imitando una imagen de su palma”, remarcó Amazon y agregó que permite a los usuarios “controlar cuándo y dónde utilizan el servicio”.

Inicialmente, Amazon Go se probará en dos tiendas Amazon Go en Seattle, y la compañía planea agregarla en los próximos meses a más tiendas Amazon Go, que se encuentran repartidas por Seattle, San Francisco, Nueva York y Chicago. En el futuro, Amazon planea llevarlo a otros minoristas, y tal vez a lugares como oficinas y estadios.

Activistas en defensa de la privacidad ya han denunciado anteriormente a Amazon por su software de reconocimiento facial, hasta el punto que la compañía anunció en junio que dejaría de vender temporalmente su software Rekognition a la policía.

En este sentido, responsables de Amazon han explicado a la CNN que Amazon One no almacena ninguna información localmente en los escáneres de entrada en las tiendas. Todas las imágenes de la palma están encriptadas y Amazon las almacena en línea.

Para activar este sistema, los usuarios deben insertar una tarjeta de crédito en un dispositivo Amazon One y sostener una palma sobre ella, hacia abajo, para que pueda escanearse. Una cámara toma múltiples imágenes de las líneas finas y crestas de la palma y captura algunos detalles subcutáneos, como las venas, que no son tan visibles en las fotografías típicas.

Una vez dados de alta, solo tenemos que poner la mano sobre un escáner Amazon One para poder entrar en la tienda.