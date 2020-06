En abril de 2020, Amazon comprometió $ 10 millones para conservar, restaurar y respaldar soluciones sostenibles basadas en la silvicultura, la vida silvestre y la naturaleza en los Montes Apalaches, financiando dos proyectos innovadores en colaboración con The Nature Conservancy . Ahora, la compañía anuncia el primer proyecto Right Now Climate Fund fuera de los EE. UU. Amazon destinará € 3.75 millones ($ 4.07 millones) al programa Urban Greening de The Nature Conservancy en Alemania.

El programa colaborará con funcionarios de la ciudad y organizaciones comunitarias locales para crear e implementar planes para:

Reducir el riesgo de inundación al mejorar la retención de agua de lluvia mediante la plantación de árboles, revitalizar los humedales urbanos y adaptar los espacios verdes existentes

Reducir el calor extremo y la contaminación al aprovechar los espacios públicos no utilizados para plantar árboles y mejorar los cuerpos de agua urbanos.

Aumento de la biodiversidad urbana mediante la introducción de especies amigables con los polinizadores, plantas resistentes al clima y praderas urbanas

El modelo de ecologización urbana se compartirá entre las ciudades europeas

El programa comienza en el distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf de Berlín y utiliza un enfoque de ecologización urbana, basado en la ciencia, en todo el municipio y en las partes interesadas para garantizar que los proyectos complementen los esfuerzos locales existentes. Se elegirán dos ciudades alemanas adicionales, en las que se aplicarán los aprendizajes iniciales de Charlottenburg-Wilmersdorf. Al final del proyecto de cinco años, The Nature Conservancy también tiene como objetivo crear y compartir una guía para la ecologización urbana que otros municipios alemanes y europeos puedan usar.

“Además de todos nuestros esfuerzos en la lucha contra COVID-19, también debemos mantener nuestros esfuerzos para proteger el planeta. The Nature Conservancy y sus socios municipales aplicarán un enfoque basado en la ciencia para desarrollar un modelo que pueda aplicarse de manera más amplia en ciudades alemanas y europeas “, dijo Ralf Kleber, vicepresidente y gerente de país de Amazon Alemania. “A medida que avanza el programa, mediremos los impactos para asegurar que las acciones generen beneficios tangibles para los residentes urbanos, como más hectáreas de espacios verdes, mayores recuentos de abejas silvestres y otros polinizadores, más litros cúbicos de aguas pluviales gestionadas de forma segura, y temperaturas superficiales promedio más bajas “.

Las ciudades están en la primera línea en la lucha contra el cambio climático

En los últimos años, Berlín ha experimentado repetidas veces condiciones climáticas extremas y las personas han sido afectadas por intensas olas de calor e inundaciones. Las soluciones climáticas naturales en este programa de ecologización urbana ayudarán a reducir estos impactos y al mismo tiempo aumentar la biodiversidad y el bienestar de los ciudadanos.

“Nuestra investigación muestra que la naturaleza puede ofrecer opciones rentables para la resiliencia en este entorno cambiante”, dijo el Dr. Kerstin Pfliegner, director de The Nature Conservancy en Alemania. “Creemos que las ciudades juegan un papel importante para liderar la acción climática a nivel local en las próximas décadas”.