Amazon dio un paso de gigante anunciando su primera tienda sin cajas en la que el pago se efectuaba al abandonar el cliente la tienda mediante la propia app en el celular.

Este modelo obliga al cliente a ser abonado a Amazon Prime, lo que dejaba fuera al resto de potenciales compradores. El gigante trata de dar un paso más allá: si prosperan las pruebas piloto que se están llevando a cabo, el pago se efectuará con la palma de la mano, según ha informado el Wall Street Journal.

Amazon ha registrado una solicitud de patente para crear un sistema de pago que identificaría a las personas no por sus rasgos faciales sino por algunas características de sus manos como las arrugas y sus venas. Esto no quiere decir que esta tecnología se vaya a desarrollar de forma definitiva, pero según el New York Post, la empresa ha empezado a hacer algunas pruebas con ella.

En la solicitud de patente se puede leer que se trata de un “dispositivo escáner para obtener imágenes de la palma de la mano de un usuario. Las primeras imágenes analizarían las características externas, como las líneas y las arrugas de las palmas de las manos; mientras que el segundo set de imágenes analizarían estructuras anatómicas como las venas, los huesos, los tejidos y otras partes que hay debajo de la capa de la piel”.

Amazon pretende distribuir kioskos de pago en locales y negocios con gran afluencia de clientes como puede ser una cafetería; la idea es que el cliente autorice el pago mostrando la palma de su mano (a modo de saludo) a un lector biométrico ubicado en el kiosko que validaría el pago. Para ello, el comprador debería haber vinculado previamente una tarjeta de crédito con la información biométrica de su mano, y este proceso se haría una única vez en los mismos kioskos. Este sistema agilizaría enormemente el proceso de pago en restaurantes, cafés y demás negocios con un constante ir y venir de clientes que efectúan pagos de poco importe.

Amazon no está sola en este intento por implantar sistemas biométricos de pago y el coloso asiático Alibaba está ya llevando a cabo pruebas piloto de un sistema de pago mediante una sonrisa.

Ant Financial dijo que la tecnología Smile to Pay ha alcanzado un nivel de precisión y seguridad que debería tranquilizar a los usuarios de Alipay. El proceso de varios pasos de uno a dos segundos de escaneo facial utiliza una cámara 3D y un “algoritmo de detección de vida” para garantizar la identidad del usuario. La adición de la verificación del número de teléfono “garantiza aún más la seguridad de las transacciones”, dijo Ant Financial.

Según parece, los de Jeff Bezos estarían ya en conversaciones con VISA, Mastercard. JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. y Synchrony Financial, de cara a una colaboración para la puesta en marcha de este medio de pago.