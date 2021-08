Para Ella Win, la caja de Amazon en la puerta principal del East Village de Manhattan fue inesperada y desagradable.

“No he pedido nada a Amazon durante más de un año y medio”, dijo Wynn. “Odio el desperdicio de su transporte y la cultura de consumo que promueve”.

Compró cortinas de baño a los vendedores de Etsy, un mercado conocido por la mercancía hecha a mano y un destino común para las personas que buscan una alternativa al imperio de Jeff Bezos.

Sin embargo, evadir a Amazon resultó ser más difícil de lo que Wynn había imaginado. El vendedor de Etsy recibió el pedido mediante la logística de Amazon.

Estos momentos se vuelven más frecuentes a medida que los clientes se confunden y, a veces, se enojan a medida que Amazon intensifica sus esfuerzos para atender no solo sus propios pedidos, sino también los pedidos rivales.

“Amazon ha pasado años construyendo una de las cadenas de suministro más eficientes y optimizadas del mundo”, explicó la compañía en una reciente lista de trabajos relacionada con este movimiento. “El programa de cumplimiento multicanal de Amazon ahora está tratando de redefinir cómo las empresas utilizan las capacidades de la cadena de suministro”.

“Nuestra visión es ambiciosa: procesar pedidos de clientes de todo el mundo, sin importar dónde se realice la transacción”.

Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF) es una subdivisión menos conocida del exitoso programa Fulfillment By Amazon (FBA) de la empresa. Cuando Logística de Amazon almacena, empaca y envía a los clientes de Amazon, MCF es aproximadamente el mismo para las ventas en otros sitios web como Wal-Mart, eBay, Etsy y Shopify.

Los vendedores obtienen la conveniencia de mantener el inventario en un sistema y Amazon obtiene parte del negocio de la competencia. Aprovecha las vastas capacidades de las redes de distribución que han duplicado su capacidad en los últimos dos años.

MCF ha existido de alguna manera desde 2007, pero Amazon ahora se está volviendo más competitivo en precio con otros proveedores de logística. Firmar nuevas asociaciones de software para promover y optimizar su uso. La implementación de una solución alternativa diseñada para evitar la oposición de los competidores amantes de Amazon no se dirigió a sus clientes.

Esto significa que, además de la participación de mercado de aproximadamente el 40% del comercio electrónico de EE. UU., Amazon está en una mejor posición para comprender mejor los hábitos de compra de los consumidores de todo el mundo.

“Así es [de Amazon] Peter Kearns, ex gerente de desarrollo comercial de los servicios de cumplimiento de Amazon, dijo. “Ya tienen una gran infraestructura de comercio electrónico con millones de vendedores y miles de millones de unidades. Eso tiene mucho sentido “.

Añadió: “Si soy Wal-Mart, potencialmente le estoy dando una idea de Amazon. No lo quiero nunca “.

Amazon no dice nada sobre cuánto de esa capacidad se está utilizando para procesar pedidos de MCF. Etsy y Walmart también se negaron a comentar sobre el uso del servicio. Sin embargo, en general, el analista de logística Marc Wulfraat estimó que Amazon podría manejar hasta 7.500 millones de paquetes en 2021. Esto no incluye los paquetes enviados por FedEx, UPS, etc.



Walmart prohíbe explícitamente el uso de Amazon Logistics y bloquea los números de seguimiento asociados con la red de entrega de Amazon. “Es confuso cuando la gente pide algo de Wal-Mart y se entrega en una caja en otra tienda minorista”, dijo la portavoz de Wal-Mart, Carrie McKnight.

Desde junio, Amazon ha permitido a Wal-Mart eludir las medidas, permitiendo a los vendedores almacenar artículos en el almacén de Amazon, procesar pedidos y empacarlos en cajas de Amazon, pero con un recargo del 5%. , Utilice otro transportador para el procesamiento final. Paso.

Wal-Mart se negó a comentar sobre cualquier movimiento que esencialmente enmascarara la participación de Amazon, a excepción de los clientes que recibieron una caja con el distintivo logo de la sonrisa de Amazon.

Puede cambiar pronto. En mayo, Amazon lanzó una lista de espera para los vendedores interesados ​​en participar en un programa piloto que coloca los pedidos de MCF en cajas sin marca.

Puede parecer contradictorio que Amazon facilite las ventas en otras tiendas, pero con la creciente demanda en el sector del comercio electrónico debido a las pandemias, los vendedores colocan productos. Se está promocionando MCF ya que existe una creciente demanda de diversificación de ubicaciones. ..

En julio, Amazon anunció que integraría MCF directamente con BigCommerce, el proveedor líder de software de gestión para vendedores “omnicanal” (que venden productos en varias tiendas al mismo tiempo).

Sharon Gee, Gerente General de OmniCanal en BigCommerce, dijo:

“Lo que hacen es” tener la red más global con capacidades de enrutamiento de pedidos de última generación para poder prometer entregas en dos días. ”

Los mercados en competencia deben tener una relación de “enemigo amistoso” con Amazon, dijo Gee. Al mismo tiempo, utilizamos Amazon para ofrecer las velocidades de entrega que esperan los consumidores y, al mismo tiempo, intentamos competir.

“El mercado está dispuesto a resolver este problema para que los comerciantes aumenten el volumen de sus canales ”, dijo Gee.

Sin embargo, uno de los obstáculos potenciales para MCF es la lucha continua de Amazon para agregar capacidad a la red con la suficiente rapidez. La compañía impone estrictas restricciones de nivel de inventario en sus instalaciones, frustrando a los vendedores que tuvieron que hacer arreglos alternativos. Esto limita cuán atractivos son los MCF para los vendedores, dijo Mounir Ouhadi, de la firma de adquisición de vendedores Thrasio.

“Lo usamos de forma selectiva”, dijo. “Pero sin levantar estas restricciones de almacenamiento y racionalizar las reservas para proporcionar ese inventario, eso no es lo que fomenta”.

Cuando se le preguntó sobre MCF en una reciente llamada de ganancias, la portavoz inversionista de Amazon, Dave Fildes, dijo que el enfoque principal de la compañía este año es aumentar primero la capacidad de venta en Amazon.com. Dicho. Pero los inversores deben esperar que la empresa “continúe buscando formas de innovar en los lugares adecuados para satisfacer las demandas de los clientes que ya están en la red”.

Estas expansiones pueden resultar impopulares ya que la empresa enfrenta acusaciones de comportamiento monopólico y preocupaciones sobre las condiciones laborales. A medida que MCF se vuelve más popular, a los consumidores les resulta más difícil evitar interactuar con la empresa.

“Me retorcí en un pretzel para comprar algo sin usar Amazon”, escribió un usuario en Twitter en junio. “Pedí un sitio independiente por aproximadamente $ 3 más que el precio de Amazon. Estaba en la caja de Amazon. ¿Cómo puedo evitarlo? ”

