El BBVA está trabajando con un restaurante para vender productos que incluyen delantales, bolsas y chocolate en el mercado de Amazon, según un comunicado de prensa.

El comunicado también señaló que la “intención de BBVA es moverse para ofrecer productos bancarios en la plataforma”, aunque reconoce que la idea aún se está explorando y que Amazon actualmente no vende servicios financieros en su mercado. El banco usará el piloto para probar la venta en Amazon, y posiblemente lo configure para vender sus productos financieros en la plataforma en el futuro.

Si Amazon se ramifica para vender servicios financieros en su mercado, podría aprovechar un mercado valioso y expandir su reputación como “la tienda de todo”. No está claro qué tipos de productos podrían vender BBVA y otras instituciones financieras (IF) en el mercado de Amazon, pero si incluye ofertas como préstamos y seguros, el minorista electrónico probablemente podría tomar un recorte de las ventas de las industrias que no ha tenido previamente tocado.

Y si bien es probable que haya obstáculos regulatorios para ofrecer servicios financieros en su plataforma, si Amazon puede superarlos, se convertiría en una ventanilla única para los consumidores, lo que podría aumentar la lealtad de los consumidores al mercado de la empresa.