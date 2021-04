CHICAGO, April 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, un líder mundial en aditivos alimenticios a base de minerales que promueven la óptima salud intestinal de aves de corral y ganado y mejoran la economía de la producción, nombró a Jay Hughes como Gerente de Servicio Técnico Regional para América del Norte.

Como líder de servicio técnico, Jay trabajará para brindar un apoyo excepcional a los clientes de Amlan y servirá como un recurso clave para el equipo de Servicio Técnico de Amlan en América del Norte. Planificará y aplicará una estrategia que proporcione un servicio y soluciones superiores a los clientes y satisfaga sus necesidades de producción de aves de corral.

Jay Hughes

Gerente de Servicio Técnico Regional para América del Norte

“Con la increíble experiencia de Jay en la genética de aves y el análisis de producción, servirá como un valioso miembro del equipo en América del Norte y ayudará a garantizar que estamos cumpliendo con la demanda de proteína animal de alta calidad que plantean los consumidores”, comenta Heath Wessels, Director de Ventas de América del Norte. “Estamos entusiasmados de contar con Jay para ayudar a establecer nuestra presencia comercial en la región y asociarnos con nuestros clientes para incorporar con éxito nuestras novedosas soluciones de aditivos alimenticios a base de minerales en sus operaciones de aves y ganado. Será una gran adición a nuestro talentoso equipo de profesionales de la industria”.

Jay aporta años de experiencia pertinente en la industria de la salud animal, desde la genética animal, el análisis de la producción de aves y mucho más. Recientemente trabajó para una empresa de análisis agrícola donde gestionaba las relaciones con clientes y analizaba las perspectivas del mercado. Antes fue gerente global de pruebas de productos de una conocida empresa de salud animal, donde gestionaba el programa de pruebas globales en varios continentes y analizaba los datos de los equipos técnicos y de ventas en todo el mundo. También trabajó con el equipo de I+D para mantenerse actualizado sobre las tendencias, hacer un seguimiento del rendimiento comercial y gestionar otros proyectos especiales.

“La demanda de aditivos alimenticios naturales de alta calidad está creciendo, y Jay entiende esa necesidad. Amlan está a la vanguardia en la entrega de soluciones a base de minerales a los consumidores de todo el mundo”, comenta Fred Kao, vicepresidente de Ventas Globales de Amlan International. “Estamos encantados de contar con Jay para fortalecer aún más las relaciones con nuestros clientes en América del Norte”.

Jay cuenta con una licenciatura en avicultura de la Universidad de Georgia y una maestría en genética y reproducción animal de la Universidad de Arkansas.

Información de la empresa

Amlan International ofrece aditivos alimenticios a base de minerales para los productores de aves y ganado. Amlan es la empresa de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y comercializador global líder de minerales sorbentes. Oil-Dri aprovecha más de 80 años de experiencia en mineralogía para extraer y procesar selectivamente su mineral exclusivo a fin de eliminar las impurezas de los fluidos, incluido el procesamiento de aceites comestibles y la purificación de combustible para aviones jet. Oil-Dri Corporation of America, con el nombre comercial “Amlan International”, es una sociedad que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos alimenticios en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar según el país. Las afirmaciones del presente no constituyen afirmaciones médicas y pueden variar en función de los requisitos del gobierno.

