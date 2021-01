SAN FRANCISCO, Jan. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Appear Inc. anunció el lanzamiento del primer teléfono inteligente (smartphone) operado con batería de grafeno y más liviano del mundo con tecnología innovadora resistente al agua. Ya hay muchísimo interés en este teléfono inteligente. Appear comenzó a recibir pedidos y las proyecciones anticipan un millón de unidades vendidas en el primer semestre. El teléfono inteligente estaría disponible en las tiendas y los principales minoristas en línea en marzo de 2021.

Appear es una empresa tecnológica conocida por sus productos electrónicos innovadores. La empresa tiene su sede en San Francisco y también opera a nivel internacional en países como Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong e India. Appear se especializa en el desarrollo de innovaciones de IoT B2B. La empresa desarrolló muchas tecnologías innovadoras, tales como teléfonos inteligentes, aplicaciones de batería de grafeno de carga rápida, altavoces flotantes y levitantes.

Appear se asoció con Foxconn para fabricación

Para satisfacer las crecientes demandas, Appear se asoció con Foxconn India para satisfacer sus necesidades de fabricación. Foxconn es un fabricante conocido y confiable para muchas marcas populares de teléfonos inteligentes y productos electrónicos de consumo. Cuenta con la experiencia, conocimientos e instalaciones para cumplir con los estándares de alta calidad de Appear.

Grafeno de carga rápida

Appear siempre ha estado motivada a crear productos innovadores utilizando ciencia de materiales avanzada. Su nuevo teléfono inteligente ejemplifica esa ideología. El teléfono está alimentado con procesadores Qualcomm. Appear es conocida por su Graphene Super 20 Power Bank, que se recarga completamente en 20 minutos utilizando la tecnología patentada de baterías Fast Charge de Appear. Ahora, esta tecnología patentada se integra con éxito en un teléfono inteligente.

El grafeno, similar al grafito, está compuesto puramente de carbono. Ha revolucionado muchas áreas de fabricación debido a sus propiedades únicas. Aunque es más fuerte que el acero, el grafeno es liviano y uno de los materiales más conductores. Esto permite que el grafeno actúe como un supercondensador para la tecnología de carga rápida revolucionaria de Appear. Las baterías de iones de litio mejoradas con grafeno tienen una vida útil más larga, capacidades más altas y tiempos de carga más rápidos mientras se mantienen flexibles y livianas.

El teléfono inteligente está completo con tecnología innovadora

Una de las funciones más emocionantes del nuevo teléfono inteligente es su tecnología resistente al agua. Cada año, el 11% de los teléfonos inteligentes son dañados por el agua. ¡Lo que equivale a 165 millones de teléfonos por año o 452.000 por día! A medida que los consumidores se vuelven más dependientes de sus teléfonos inteligentes, la resistencia al agua se ha convertido en una característica necesaria. La creación de teléfonos más resistentes también ayudará a reducir el creciente desperdicio electrónico. Este nuevo teléfono inteligente es la opción perfecta para el consumidor ecológicamente consciente.

El teléfono inteligente también incluye las aplicaciones móviles patentadas de Appear. Estas aplicaciones serán preinstaladas en el producto.

Diseñado por la misma empresa que creó altavoces flotantes y levitantes

La tecnología resistente al agua utiliza ciencia de materiales avanzada. Appear debutó por primera vez la tecnología en sus altavoces flotantes. Esos altavoces ya han comprobado las propiedades resistentes al agua en piscinas en todo el mundo. Sin embargo, la verdadera sensación han sido los altavoces levitantes de Appear. Cuando se activa, el altavoz se eleva y se desplaza sobre la caja del altavoz. ¡Estos altavoces increíbles ofrecen una canción y un espectáculo!

Esta tecnología levitante se puede implementar en muchos sectores distintos, como la automatización en el hogar, deportes y la industria automotriz. Appear planea licenciar la tecnología a través de muchos sectores y países.

El teléfono inteligente Appear estará disponible en marzo de 2021

Appear anticipa una alta demanda por parte del consumidor, por lo que la empresa se asoció con minoristas populares como Amazon y uno de los mayores distribuidores en la región MENA -Sharaf DG y muchos otros e-tailers (minoristas electrónicos). La empresa trabajará con más de 70 distribuidores para garantizar que sus teléfonos inteligentes estén disponibles en todo el mundo. Se espera que estén disponibles en marzo de 2021. Visite Appear para inscribirse para recibir notificaciones actualizadas.

