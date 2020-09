A Apple apresentou a Apple Marina Bay Sands, a primeira Apple Store a ficar diretamente sobre a água. Aparecendo como uma esfera flutuando na iridescente Marina Bay, a loja apresenta uma nova e cativante experiência de varejo em um dos locais mais icônicos de Cingapura.

Totalmente rodeado por água, o Apple Marina Bay Sands oferece vistas panorâmicas ininterruptas de 360 ​​graus da cidade e seu horizonte espetacular. A esfera é uma estrutura de cúpula totalmente em vidro que é totalmente autossustentada, composta por 114 peças de vidro com apenas 10 montantes verticais estreitos para conexão estrutural. Como o terceiro local de varejo da Apple em Cingapura, a nova loja cria um espaço inesquecível para os clientes.



Inspirado no Panteão de Roma, um óculo localizado no ápice da cúpula fornece um raio de luz que viaja pelo espaço. O interior do vidro é forrado com defletores personalizados, cada um com formato exclusivo para contrariar os ângulos do sol e fornecer um efeito de iluminação noturna. Com árvores alinhadas no interior da cúpula, o jardim verde da cidade de Cingapura flui para a loja, proporcionando sombra adicional e sombras suaves através da folhagem.

“Não poderíamos estar mais animados para inaugurar o impressionante Apple Marina Bay Sands em Cingapura, com base em nosso compromisso com este lugar especial que começou há mais de 40 anos”, disse Deirdre O’Brien, vice-presidente sênior de Retail + People da Apple . “Nossa equipe apaixonada e talentosa está pronta para dar as boas-vindas a esta comunidade em nossa nova loja e oferecer o cuidado e o suporte que nossos clientes em todo o mundo amam.”



Os visitantes que entram na loja encontram uma revelação dramática no enorme volume da cúpula, onde podem explorar produtos e acessórios da Apple com curadoria, receber suporte técnico pessoal da Geniuses ou simplesmente admirar a vista deslumbrante da Baía da Marina. O Fórum é centrado em torno de um Video Wall, que servirá como palco para as sessões Hoje nas sessões da Apple com artistas, músicos e criadores de Cingapura. Empreendedores e desenvolvedores interessados ​​em receber treinamento e aconselhamento podem se reunir com os membros da equipe da Apple na primeira sala de reuniões subaquática da Apple, localizada no andar inferior da loja.