La firma conducida porreportópara el trimestre que finalizó el 28 de diciembre, en comparación con las estimaciones de analistas de u$s88.500 millones, según datos de IBES de Refinitiv. Tambiénfrente a las estimaciones de analistas de 4,55 dólares por papel.

Las buenas noticias llevaron a las acciones a subir casi 3% en operaciones fuera de rueda, lo que justifica que el valor de los títulos se haya más que duplicado en los últimos doce meses, llevando a la firma a alcanzar US$ 1,4 billón (millón de millones) en capitalización de mercado.

El gigante tecnológico detalló que los ingresos netos aumentaron 9% hasta los US$ 91.800 millones, mientras que aquellos obtenidos sólo del iPhone subieron un 8%, frente al mismo período del año anterior. De esta manera, se ubicaron en US$ 56 mil millones, cuando los analistas esperaban US$ 51.620, según Refinitiv.

El director ejecutivo de la firma, Tim Cook, dijo sentirse “encantado de informar los ingresos trimestrales más altos de Apple, impulsados ​​por la fuerte demanda de nuestros modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, y los récords de todos los tiempos de Servicios y Wearables”. Y agregó que ven “una fuerte demanda” en adelante, ya que la “base instalada activa” de usuarios ya supera los 1.500 millones, frente a los 1.400 millones de hace un año.

Sin embargo, su presidente ejecutivo, Tim Cook, dijo a Reuters que la compañía está usando un rango de predicción más amplio de lo normal debido a la incertidumbre generada por el brote de coronavirus en China, donde se encuentran muchos de los proveedores de Apple.

Cook dijo que los ejecutivos de Apple planean discutir más detalles sobre cómo el virus afectará la cadena de suministros de la empresa en un teleconferencia con los inversores.

Y es que la alerta sanitaria ha venido amenazando con el cierre de diversas fábricas, entre ellas la de Foxconn, el principal ensamblador del iPhone y el mayor exportador del gigante asiático, que fabrica la mitad de estos aparatos del mundo. Foxconn tiene sede en Shenzhen, en la provincia de Guandong; la cuarta región por número de afectados por el virus. Si ésta cierra sus puertas, difícilmente se cumplan los planes de la tecnológica de aumentar un 10% la producción del iPhone en el primer semestre del año.

Foxconn emplea a 350 mil personas en Shenzhen y a otro 1,3 millón en China continental, siendo la compañía que genera más trabajo privado en todo el país.