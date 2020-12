Estados Unidos no se contenta con ir contra los gigantes digitales en cuanto al manejo de la privacidad de datos y el poderío de las redes sociales, ahora suma a ese escrutinio la billetera digital de Apple.

El crecimiento de Apple Pay durante la pandemia parece haber llamado la atención de antimonopolio. En junio, la Comisión Europea abrió una investigación formal sobre la plataforma de pagos del gigante de Cupertino y este mes los reguladores de la competencia en los Países Bajos lanzaron su propia investigación. El director del banco central de Australia, Philip Lowe, dijo recientemente que el enfoque de Apple para los pagos estaba “planteando problemas de competencia“, según el diario británico.

Según Financial Times el crecimiento que ha vivido Apple Pay no ha ocasionado mucho revuelo en Estados Unidos y únicamente ha registrado una mención de pasada por parte del subcomité antimonopolio del Congreso en una reunión celebrada en octubre.

Los problemas antimonopolio que se le adjudican a la aplicación giran en torno al bloqueo que ejecuta contra sus rivales para que sus dispositivos no puedan acceder a la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC).

“Que Apple solo le dé al consumidor una opción para usar esa tecnología para pagar es lo que llamará la atención de los reguladores“, dijo Jonathan Osborne, ex fiscal federal en Florida y abogado de Gunster. Apple afirma que la restricción tiene que ver con temas de seguridad.

De acuerdo a la publicación del Financial Times, en días de este mes, la portavoz de Apple, Jennifer Bailey, le señaló a la Comisión Europea que el fabricante del iPhone quiere mantener la privacidad de los datos del usuario y no almacena la tarjeta bancaria o el número de tarjeta de crédito originales. “Al adquirir algo pagando con Apple Pay, Apple no sabe lo que compraste ni dónde lo hiciste”, explicó.

Otro problema que se presenta en el campo antimonopolio es que Apple le solicita a los desarrolladores de aplicaciones en una guía disponible en línea que hagan de Apple Pay la opción predeterminada cuando sea posible.

Tim Cook declaró recientemente a los inversionistas que a su función, Apple Pay le está yendo “excepcionalmente bien” y que la empresa se posiciona de forma optimista ante lo que es capaz de hacer en este segmento.

Apple Pay permite a los usuarios pagar directamente desde el iPhone o el Apple Watch y según analistas de Loup Ventures, lo utilizan 507 millones de personas, o aproximadamente la mitad de las personas en el mundo que poseen un iPhone, frente a solo 67 millones hace cuatro años. Apple cobra una tarifa estimada del 0,15% en cada transacción.