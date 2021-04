En los últimos años, los gobiernos se han preocupado cada vez más por lo grande y complejo que se ha vuelto el ecosistema en torno a los sitios web, las aplicaciones y las empresas de redes sociales.

¿Qué opina la industria publicitaria?

Kalmykov sugirió que otra forma de publicidad no intrusiva sería la colocación de anuncios en podcasts o en cuentas de personas influyentes.

¿Existen otras formas de rastrear a las personas?

Si las empresas no pueden usar un número único de identificación de dispositivo para rastrearlo, no significa que no pueden hacerlo.