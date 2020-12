Apple se había quedado muy rezagado en esta función en relación con iOS, razón por la cual muchos usuarios de Android no se decidían a cambiar al iPhone.

En iOS no podemos cambiar como tal el icono de las apps que nosotros queramos y conseguir la personalización deseada que muchos usuarios demandan. Pero ojo, que de forma nativa no se pueda hace no quiere decir que no podamos conseguirlo de alguna manera, y aquí es donde entra en juego la aplicación Atajos

Requisitos

El requisito necesario es tener un iPhone con iOS 14 o una versión posterior del sistema operativo. En el caso de las tablets será posible en iPadOS 14 y posteriores.

Cómo cambiar los iconos con Atajos

En primer lugar debes tener descargada en tu galería la imagen que querrás establecer como icono de la aplicación en concreto. Con esto listo, lo que tienes que hacer es tener la aplicación Atajos, recuerda que si la borraste la puedes descargar en la App Store.

Abre la app Atajos.

Pulsa en el botón «+» de la parte superior derecha para comenzar a crear un nuevo atajo.

Selecciona «Añadir acción» y en el buscador escribe «Abrir App» y escoge dicha acción.

Donde pone «Seleccionar», pulsa y selecciona la app que quieras cambiar.

Pulsa en el icono de los tres puntos situado en la parte de arriba en la derecha.

Dale un nombre a la app, normalmente el original para que parezca que viene con el nuevo icono de serie.

Llegados a este punto deberás hacer un dos en uno, ya que a la vez que añades tu app a la pantalla de inicio, también le podrás cambiar el icono. Para ello pulsa sobre «Añadir a pantalla de inicio», para posteriormente volverle a poner el nombre que quieras y, sobre todo, pulsar sobre el icono y clickar sobre la opción «Seleccionar foto».

Escoge la imagen que tienes en la galería y que será el icono de la app.