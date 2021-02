La guerra por el segmento del streaming sigue siendo noticia. Durante el 2020 todas las plataformas crecieron estrepitosamente debido al aislamiento producido por la pandemia del coronavirus. Un año después vemos que las distintas plataformas siguen buscando la forma de sobresalir una de otras.

HBO anunció este jueves que su plataforma de streaming HBO Max estará disponible hacia fines de junio en 39 territorios de América Latina y el Caribe, incluida la Argentina, teniendo acceso a la programación de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros.

El video promocional no da una fecha exacta para el lanzamiento, pero anticipa que desde junio los usuarios de este lado del mundo podrán usarlo para acceder a series como Friends, las películas basadas en los cómics de DC (incluyendo el S”nyder Cut”, las cintas de El Señor de los Anillos, contenido original de Latinoamérica y nuevas producciones como House of The Dragon, el spin-off de Game of Thrones.

HBO Go será descontinuado en la región y los suscriptores tendrán acceso a HBO Max. No obstante, aunque en Estados Unidos las películas de Warner y DC como Matrix 4 y Dune se estrenarán en simultáneo en los cines y en HBO Max, este no será el caso para Latinoamérica. Esa estrategia solo será aplicada en el territorio estadounidense, al menos por ahora.

Por otro lado, comunicó que el nuevo servicio contará con “una aplicación totalmente nueva” que tendrá nuevas funcionalidades y ofrecerá “la misma experiencia disponible en los Estados Unidos […] proveyendo estabilidad, inclusive durante los eventos de programación más populares”.

“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de HBO Max en América Latina y el Caribe, que es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo”, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max International en el mismo comunicado. “Combinando HBO con el mejor catálogo de series y películas de WarnerMedia, con los contenidos de producciones locales de los principales creadores de América Latina, HBO Max ofrecerá a los fans en la región una experiencia de entretenimiento rica e inolvidable”, agregó.

HBO informó que la actualización de sus servicios de streaming en Europa también está prevista para este año. Esta expansión global es un nuevo paso estratégico de Warner Bros para recuperar terreno en la denominada “batalla del streaming” contra los gigantes Netflix, Amazon Prime Video y el recientemente ingresado Disney+.