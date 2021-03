Reba suma a su oferta de productos las Cuentas de Inversión, las cuales permiten la compra de “dólar bolsa” en unos pocos clics y sin salir de la aplicación. Se trata de un tipo de cambio resultante de una operación que consiste en la compra de bonos argentinos en pesos y su posterior venta en dólares, que no tiene límite por mes y no está alcanzada por el 30% del impuesto país ni por el 35% de anticipo del impuesto a las ganancias.

El mismo podrá ser adquirido por cualquier residente argentino que no haya comprado “dólar solidario” en los últimos 90 días, que no sea titular de créditos a tasa cero y que no tenga saldos de tarjeta de crédito o préstamos refinanciados vigentes.

¿Cómo es la operatoria?

Para poder adquirir dólar bolsa, los rebankers deberán ingresar a la opción “Cuentas de Inversión” y habilitar una cuenta comitente en la app, lo cual pueden hacer de forma gratuita. Una vez aceptados los términos y condiciones, siguiendo unos pocos pasos y sin tener que salir de la aplicación, el usuario podrá colocar la cantidad de pesos que desea invertir y visualizará cuántos dólares puede adquirir.

Si elige realizar la transacción, comprará bonos en pesos con el dinero que tiene en su caja de ahorro remunerada en pesos (reCuenta) generando un crédito de títulos en su cuenta comitente que deberá conservar por al menos 24 horas hábiles. A partir del día siguiente, podrá vender los bonos y se le acreditarán los dólares en su cuenta.

“Este nuevo lanzamiento nos permite brindar una nueva opción para facilitar las finanzas cotidianas de todos los argentinos. Mediante este producto, nuestros usuarios pueden realizar otro tipo de inversiones de una forma súper intuitiva y segura en un formado que cuenta con una experiencia muy simple, pensada para aquellas personas que no tengan experiencia previa en el manejo de cuentas de inversión. Hoy comenzamos habilitando dólar bolsa, pero seguiremos trabajando para que en el futuro podamos habilitar nuevas alternativas de inversión”, destacó Stefano Angeli, CEO de Reba.