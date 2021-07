La Argentina tiene nuevo unicornio. La empresa Mural, que se dedica a hacer software de colaboración digital con un enfoque en la presentación visual, anunció el cierre de una Serie C de u$s 50 millones liderada por Insight Partners y Tiger Global, con la que alcanzan una valuación de más de u$s 2000 millones.

La firma fundada por Patricio Jutard, Mariano Suárez-Battan y Agustín Soler, ya se encaminaba a obtener el preciado título de unicornio (como se denomina a las compañías que alcanzan una valuación de mercado de más de u$s 1000 millones). En agosto del año pasado había alcanzado una valuación de u$s 500 millones tras una ronda de u$s 118 millones y antes, a principios de 2020, también había concretado una Serie A de u$s 23 millones.

“Está bueno que pasen estas cosas para inspirar a otros: estamos lejos, pero se puede crear desde Argentina empresas con impacto global”, dice Jurtad.

El producto de Mural se centra en un espacio de colaboración visual, similar a una pizarra digital. Dado su enfoque en el producto, no es difícil ver por qué la startup creció durante la pandemia. Como las empresas del mundo se trasladaron al trabajo remoto, servicios como Mural ayudaron a la colaboración a distancia.

Es un espacio de trabajo digital para la planificación y estrategia de productos, la investigación y colaboración en el diseño, talleres facilitados que utilizan metodologías ágiles y de pensamiento de diseño, como también compromisos de ventas y consultoría.

Además, se puede integrar con Slack, Microsoft Teams, Dropbox, JIRA, Google Drive y GitHub, entre otras plataformas. Gracias a todo esto, ya tienen de clientes a grandes empresas como IBM, Autodesk, Intuit, GitHub y Atlassian.

La empresa propone despedirse de las reuniones y talleres aburridos, ya que permite dirigirlos de forma remota con herramientas atractivas como rompehielos interactivos, fácil acceso de invitados a espacios de trabajo compartidos o plantillas de desing thinking y metodologías agile fáciles de usar.

En el último año, la empresa triplicó sus ingresos recurrentes anuales (annual recurring revenue), según dijo Suárez-Battan tras el anuncio. Ese es el mismo ritmo de crecimiento que la compañía reveló cuando elevó su Serie B en el tercer trimestre de 2020.