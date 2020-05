Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise, anuncia la expansión de la familia de productos Aruba Instant On con una nueva serie de Switches que permiten a las empresas pequeñas implementar una red unificada de alta velocidad, fácil de configurar, gestionar y mantener. Ya sea que se implemente como parte de la estrategia de continuidad de negocio o como proyecto de actualización de conectividad, la nueva serie de Switches gestionados en la nube Instant On 1930 de Aruba se integra de forma transparente en los Access Points de interior/exterior Instant On y se puede gestionar centralmente a través de aplicación móvil Instant On o gestionado a través de un navegador web que permite a los usuarios mantener sus redes a través de una guía intuitiva

Las expectativas de los clientes respecto a una conectividad transparente y segura son altas, sea una cadena multinacional grande o un negocio local pequeño. Esto ejerce una presión excesiva en las empresas pequeñas, quienes por lo general no tienen recursos para contar con personal de TI fijo para resolver los problemas de la red. El problema se complica aún más cuando se desatan crisis inesperadas, como la reciente pandemia mundial. Los mandatos de distanciamiento social que han resultado están cambiando fundamentalmente el modelo de compromiso comercial de la mayoría de las interacciones en persona a solo en línea, lo que puede causar fluctuaciones en la demanda de la red.

Los supermercados, restaurantes y otros negocios esenciales locales han tenido que transformar sus operaciones de manera importante para mantenerse viables en el ambiente actual. De acuerdo con SMB Group: “El 71 % de las PYMES han trasladado sus actividades del mundo físico al virtual, y el 16 % planea hacer lo mismo.”[1]

“Con esta nueva incorporación al portafolio Instant On, Aruba resuelve los puntos problemáticos de las empresas pequeñas que desean aplicar un enfoque ‘instálalo y despreocúpate’, sin dejar de ofrecer las funciones de seguridad robustas y la gestión simplificada que las empresas pequeñas necesitan”, dijo Norm Lillis, vicepresidente de Empresa Pequeña en CDW. “Especialmente en tiempos inciertos como estos, las empresas más pequeñas que prestan servicios esenciales a sus comunidades tienen prioridades más urgentes que atender, por lo que buscan soluciones de TI en las que puedan confiar para apoyar sus esfuerzos de continuidad de negocio hoy y mañana”.

Al igual que las compañías grandes, las empresas pequeñas se preocupan por la fiabilidad, la seguridad y los costos de infraestructura, pero carecen de personal para la gestión o configuración de la red. Cambiar de forma dinámica la conectividad empresarial y los requerimientos de capacidad hacen que la facilidad operativa sea un factor crítico al momento de elegir una solución de red. Con el fin de resolver estos problemas, Aruba Instant On ofrece una gestión unificada de todos los servicios de red, una sola arquitectura tanto para los Switches como para los Access Points y una innovadora aplicación móvil que simplifica la configuración, supervisión y gestión en toda la red.

La nueva serie de Switches Instant On 1930 incluye:

Configuraciones flexibles con 8, 24 o 48 puertos de 1G con PoE, y conectividad 10G de alta velocidad hasta un throughput de 131 Mbpps.

conectividad 10G de alta velocidad hasta un throughput de 131 Mbpps. PoE+ mejorado en todos los puertos para potenciar los dispositivos del Internet de las Cosas

Opción de modos de gestión para mayor flexibilidad: Gestión en la nube a través de aplicación móvil o navegador web Web GUI local

Garantía limitada de por vida para máxima protección de la inversión

“Las empresas pequeñas desempeñan un papel fundamental en nuestras comunidades y, para aquellas que ofrecen servicios esenciales, mantenerse conectadas con sus clientes se ha convertido en una necesidad”, dijo Amol Mitra, vicepresidente y director general de Empresas Pequeñas y Medianas en Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise. “Para quienes buscan una solución sencilla y sin complicaciones que proporcione una conectividad de nivel empresarial segura y de alto rendimiento, esa solución ya existe con Aruba Instant On”.

[1] SMB Group, “Organizational Issues Facing SMB Operations During COVID-19 And Business Solutions”, abril de 2020