La necesidad de ofrecer conectividad inalámbrica rápida y fiable en cualquier lugar de una organización supone una preocupación creciente. En respuesta a ella, las organizaciones están buscando formas más sencillas de mejorar el rendimiento de sus redes y entregar nuevos servicios que mejoren tanto la experiencia de los usuarios como la productividad.

Aruba Instant combina la simplicidad con la conectividad de red de nivel empresarial para satisfacer las necesidades de la organización de TI y el negocio. Al integrar la funcionalidad de controlador directamente en el punto de acceso, Aruba presenta una solución fácil de implementar y gestionar, con características de InstantOS avanzadas, como controles de acceso basados en roles y optimización de conectividad de clientes basada en inteligencia artificial.

Los puntos de acceso se pueden gestionar localmente, en la nube o in situ. En los entornos locales o distribuidos, el aprovisionamiento Zero Touch Provisioning (ZTP) y la gestión basados en la nube ofrecen la flexibilidad necesaria para implementar y administrar rápidamente nuevos puntos de acceso en cuestión de días, en lugar de semanas o meses. Si se desea un control y configuración más centralizados, el mismo punto de acceso puede readaptarse para operar en un entorno basado en controlador a fin de maximizar la flexibilidad de la implementación y ofrecer protección de la inversión.

Compactos, con un buen diseño y fáciles de instalar, los puntos de acceso Aruba Instant On tienen, entre otras ventajas, la posibilidad de crear una red extensa a base de combinar dos o más dispositivos ampliando así la señal original o el ancho de banda desde un punto de origen. Instalación en pocos minutos y gestión al alcance de cualquiera desde su portal web o desde tu propio smartphone con sus aplicaciones oficiales. Además, incorpora la posibilidad de manejar el punto de acceso y toda la red directamente desde tu smartphone.

Normalmente, para interaccionar con routers y puntos de acceso, acudimos a su IP y, tras iniciar sesión como administrador, tenemos acceso a las opciones de configuración. En el caso de Aruba Instant On, podemos gestionar todos los modelos desde su portal Instant On a través de las credenciales que creamos durante la instalación. Entre las ventajas del portal, es accesible por internet, por lo que podemos gestionar la red a distancia, fuera de las cuatro paredes donde hemos instalado el punto de acceso.

Lo bueno de Aruba Instant On es su control desde la aplicación móvil que instalaremos en iPhone o Android durante la instalación del punto de acceso. Desde esa aplicación veremos todo cuanto necesitamos: información genérica de la conexión (Estado del sitio), las redes que hemos creado (Redes), los dispositivos conectados a esas redes (Clientes), el uso que se hace del ancho de banda (Aplicaciones) y los puntos de acceso que tenemos configurados (Inventario).

Pulsando en cada elemento obtendremos información completa en tiempo real. Así, sabremos cuántos dispositivos se han conectado, el uso de ancho de banda total y específico, y tendremos ocasión de añadir nuevos elementos a la red directamente desde el teléfono inteligente gracias a la conectividad inalámbrica.

Crear nuevas redes, crear una red para invitados personalizada, limitar el acceso a la red por día y hora o limitar el ancho de banda, ver la calidad de la señal en todo momento, ampliar la red conectando más puntos de acceso Aruba Instant On… Todo está al alcance de la app móvil o de su portal web tengamos o no conocimientos avanzados.

Junto a su función de ampliar la conectividad disponible, el aspecto de la seguridad es el segundo pilar de Aruba Instant On. En este sentido, además de ofrecer conexiones seguras mediante WPA2 por defecto y WPA3 opcional, por lo que más destaca es por sus muchas opciones de restricción de las conexiones y del uso de ancho de banda.

Junto a la seguridad, los puntos de acceso Aruba Instant On muestran en tiempo real estadísticas del ancho de banda en uso, subida y bajada de datos, tanto de cada conexión o red como de cada dispositivo conectado. Además, en la app Instant On, dentro del apartado Aplicaciones, veremos qué uso se hace del ancho de banda y a qué tipo de contenido se está accediendo: servicios públicos, Web, productividad, mensajería instantánea y correo electrónicos, juegos, etc.