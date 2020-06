Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise, presenta hoy un conjunto de soluciones innovadoras para el lugar de trabajo y una nueva visión para tres escenarios de regreso al trabajo: regresar a la oficina y los lugares, trabajando desde casa, y finalmente, la oficina reinventada. Con las soluciones de red nativas de la nube basadas en IA de Aruba como base, cada escenario proporciona pasos pragmáticos que las organizaciones pueden tomar hoy para acelerar la recuperación del negocio e implementar el rastreo de contactos y soluciones sin contacto que mejoran la salud y el bienestar de los empleados y visitantes.

No hay duda de que el nuevo estado del trabajo será muy diferente de la vida de la oficina antes de la pandemia de COVID-19. El mandato de cerrar oficinas y negocios físicos no esenciales puso a prueba la efectividad de las fuerzas de trabajo totalmente virtuales, que ha tenido éxito cuando se implementaron las herramientas y tecnologías de red adecuadas. Regresaremos no a uno, sino a muchos tipos de lugares de trabajo, oficinas tradicionales, hogares, en la carretera, dentro de los cuales debe garantizarse nuestra seguridad, y entre los cuales debemos movernos sin problemas sin volver a comprometernos.

“El nuevo lugar de trabajo requiere conciencia contextual, escalabilidad y adaptabilidad a escala global, todo sin lagunas de seguridad”, dijo Partha Narasimhan, CTO y miembro senior de HPE para Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise. “A lo largo de la pandemia, la infraestructura impulsada por Inteligencia Artificial de Aruba se ha adaptado para optimizar los entornos de trabajo reinventados de los clientes en medio millón de sitios de clientes en todo el mundo, con fuerzas de trabajo a distancia masivas enviadas para trabajar desde casa y para las fuerzas de trabajo móviles esenciales”.

Regreso a la oficina y lugares

Las oficinas y edificios tradicionales confían en las herramientas de seguimiento de localización y contacto impulsadas por IA para permitir soluciones de monitoreo de distanciamiento social y físico que hacen que el lugar de trabajo sea más seguro para empleados, estudiantes, pacientes, clientes y fanáticos. A través de innovaciones lideradas por Aruba o implementadas en conjunto con Aruba Technology Partners, estas soluciones utilizan radios IoT y Bluetooth ya integradas en los Access Points de Aruba y administradas desde un solo panel de vidrio. Las soluciones operan en la infraestructura existente de Aruba de los clientes, eliminando la necesidad de extraer y reemplazar, y aprovechar las aplicaciones basadas en la nube que son fáciles de activar y asequibles de implementar.

Rastreo de contactos y localización: Aruba lanzará un nuevo conjunto de herramientas nativas de rastreo de contactos y localización para clientes existentes de infraestructura de Aruba basados ​​en Wi-Fi y Bluetooth. Esto se demostrará en Aruba Atmosphere Digital el 9 de junio de 2020. Para capacidades ampliadas, los socios tecnológicos de Aruba AiRISTA Flow, CXApp, Kiana Analytics, Modo Labs y Skyfii se integran con las infraestructuras de Aruba para monitorear el distanciamiento social y el tamaño de los grupos, y generar rastreo de contratos de individuos potencialmente expuestos.

Gestión de visitantes sin contacto: en el nuevo entorno de trabajo, las organizaciones buscan evitar el contacto físico con la gente en la recepción o el uso de tabletas compartidas de autoservicio para el check-in. Aruba y sus socios digitales en el lugar de trabajo, como Envoy, permiten el pre-registro, la notificación automatizada del host y las credenciales de Wi-Fi de visitante individualizadas generadas automáticamente, todo con cero contacto de persona a persona.

Monitoreo de salud basado en video e IA: la identificación y asistencia proactiva de los huéspedes y empleados infectados con COVID mantiene a todos en el lugar de trabajo más seguros. Los socios tecnológicos de HPE Pointnext y Aruba pueden ofrecer y respaldar soluciones termográficas sin contacto que miden la temperatura de la frente de grupos de personas simultáneamente. Ideal para vestíbulos y otras áreas de alto tráfico, la solución incorpora respuesta de voz automatizada e interfaces con portales de control de acceso.

Trabajando desde casa

Una solución efectiva a largo plazo para el trabajo desde el hogar debe brindar una experiencia segura y empresarial que mejore la eficiencia, la creatividad y la productividad. A diferencia de las soluciones que utilizan equipos de red de consumo reutilizados, Aruba proporciona hardware de teletrabajo de clase empresarial junto con instalación plug-and-play, seguridad basada en identidad y gestión nativa en la nube para una implementación rápida, simple y escalable. Probada en el campo desde 2008, las soluciones de trabajo desde el hogar de Aruba se adaptan a organizaciones de cualquier tamaño y están disponibles con la validación FIPS 140-2 para el teletrabajo.

Acceso remoto seguro a recursos críticos para el negocio: los Access Points remotos de Aruba (RAP) y las puertas de enlace aumentan el acceso a las aplicaciones y servicios empresariales alojados en las instalaciones o en la nube pública, en cualquier lugar donde trabajen los empleados. Compatible con banda ancha y redes celulares, los RAP proporcionan conectividad Ethernet e inalámbrica para que los empleados puedan usar teléfonos IP, terminales VDI, consolas comerciales y dispositivos móviles en localizaciones remotas con la misma seguridad y calidad de servicio que disfrutan en la oficina.

Acceso seguro y sin interrupciones mientras viaja: El cliente de software VPN Aruba Virtual Intranet Access (VIA) proporciona conectividad segura a computadoras portátiles, teléfonos y tabletas. A diferencia de otras soluciones VPN que requieren que el cliente configure capas adicionales de protección, VIA incluye un firewall integrado que segmenta de manera inteligente el tráfico y aplica las políticas de seguridad a cada usuario.

“Durante demasiado tiempo, las organizaciones han tratado los lugares de trabajo como una opción binaria: estamos asignados a una oficina o somos trabajadores remotos”, dijo Ryan Anderson, vicepresidente de Innovación Digital de Herman Miller. “El requisito actual de trabajar de forma remota ha abierto las puertas a una nueva realidad de lugar de trabajo híbrida que los diseñadores y tecnólogos experimentados deben tener en cuenta en el futuro. Un entorno de trabajo desde casa cómodo, seguro y confiable será un requisito clave para esta nueva era ”.

La oficina reinventada

La tendencia reciente de la oficina corporativa moderna – para ofrecer espacios de trabajo abiertos y colaborativos – pronto tendrá que revalidarse. En el futuro, las organizaciones están considerando cambios duraderos en el diseño de la oficina y la frecuencia de las visitas de los empleados que son más a pedido y modulares que nunca. Este tipo de espacio de próxima generación plantea desafíos a la infraestructura de red y seguridad tradicional destinada a un entorno de trabajo estático.

La oficina se volverá cada vez más inteligente utilizando Wi-Fi, Bluetooth, sensores IoT y otras capacidades en las que se invirtió durante la fase de reapertura de COVID-19, pero que luego se pueden reutilizar para proporcionar aplicaciones que mejoren la experiencia de los empleados, así como seguridad y capacidad de crisis, en caso de que resurja cualquier tipo de emergencia, ya sea de salud u otra índole. Para ayudar a los clientes a través de esta oficina y la transformación del estilo de trabajo, Aruba ha establecido relaciones con líderes clave en el campo de la arquitectura, el diseño y el mobiliario de oficinas, como Herman Miller, cuyos productos, junto con la infraestructura impulsada por IA de Aruba, pueden ayudar a los clientes a redefinir espacios de próxima generación.