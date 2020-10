Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise, anuncia que Silver Peak®, recientemente adquirida, ha sido reconocida como líder, por tercer año consecutivo, en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2020 para Infraestructura de borde WAN. Además, HPE (Aruba) se ha posicionado como un Visionario para sus ofertas de SD-Branch luego de la inclusión del año pasado en el cuadrante de jugadores de nicho.

Accede al informe del Cuadrante Mágico de Gartner para Infraestructura de borde WAN.

En el informe del Cuadrante Mágico para la infraestructura de borde WAN, Gartner evaluó a 17 proveedores tomando en cuenta dos criterios principales: visión completa y capacidad de ejecución. El informe incluye un resumen de cada proveedor, así como una evaluación de las fortalezas y precauciones de cada uno.

Según Gartner, “el mercado de la funcionalidad de borde de WAN de sucursales continúa cambiando rápidamente de dispositivos dedicados de enrutamiento, seguridad y optimización de WAN a SD-WAN con muchas funciones. SD-WAN está reemplazando a los enrutadores de sucursales tradicionales con una selección de rutas consciente de la aplicación entre múltiples enlaces, orquestación centralizada y seguridad nativa, así como funciones de optimización del rendimiento de las aplicaciones. En consecuencia, incluye proveedores establecidos y emergentes de múltiples mercados (es decir, enrutamiento, seguridad, optimización de WAN y SD-WAN), cada uno de los cuales trae sus propios diferenciadores y limitaciones “.

“A medida que las empresas avanzan en sus iniciativas de transformación digital y en la nube, deben repensar sus arquitecturas de seguridad, LAN y WAN para lograr la promesa completa de transformación empresarial”, dijo David Hughes, fundador de Silver Peak y vicepresidente senior de negocios WAN en Aruba. “Ahora que Silver Peak es parte de Aruba, la combinación de la tecnología Silver Peak con las soluciones SD-Branch y Remote Access de Aruba nos brinda una oportunidad sin precedentes para ofrecer una solución integral impulsada por el negocio que permitirá a los clientes impulsar la transformación desde el borde de la red.”

Una visión común para un borde inteligente

Ahora implementados colectivamente en más de 2,000 empresas a nivel mundial, Aruba y Silver Peak comparten una visión y un objetivo comunes para proporcionar simplicidad, escalabilidad y conocimiento de las aplicaciones en el borde, lo que permite a los equipos de TI utilizar el poder de la nube para impulsar iniciativas de transformación digital. Las ofertas de Aruba SD-Branch y para trabajadores remotos, combinadas con la plataforma de borde Silver Peak Unity EdgeConnect™ SD-WAN, simplifican las implementaciones de WAN de sucursales y oficinas remotas a medida que las empresas buscan empoderar a las fuerzas de trabajo remotas, permitir una conectividad perfecta de borde a nube y optimizar las operaciones de TI .

Cuadrante Mágico de Gartner para infraestructura de borde WAN, Jonathan Forest, Andrew Lerner y Naresh Singh. Publicado el 23 de septiembre de 2020.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.