LAS VEGAS, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — vía InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) (“AABB” o la “Empresa”) se complace en anunciar hoy el lanzamiento de venta del token de criptomoneda AABB Gold (AABBG) de la Empresa desarrollado por Core State Holdings, Corp. (CSHC). Para comprar tokens, los usuarios de AABB Wallet deben actualizar o descargar la aplicación para instalar la última versión de la aplicación y pasar por el proceso Conozca su cliente (Know Your Client – KYC). En esta nueva versión de AABB Wallet, el token solo estará disponible para compra a cambio de otras principales criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Por lo tanto, los compradores deberán mantener las criptomonedas existentes en cualquier cartera de terceros, como Coinbase o Binance. Los compradores luego depositarán criptomonedas de su cartera de terceros en su AABB Wallet para intercambiar y comprar el token AABB Gold (AABBG) por el precio actual de 0.1 gramo de oro (aproximadamente US$ 5.60) más una pequeña tarifa de transacción. El soporte para los usuarios de AABB Wallet está disponible en el sitio web www.AABBGoldToken.com y por correo electrónico a AABBWallet@gmail.com.

El lanzamiento inicial de tokens está respaldado por $ 30 millones en oro físico que la Empresa posee actualmente. Al precio del mercado actual de oro, este lanzamiento inicial de tokens disponible para la compra es de 5.4 millones de tokens al precio de un décimo (0.1) gramo de oro (aproximadamente US $ 5.60) por cada token AABBG. El precio del token está vinculado y respaldado por la Empresa al precio mínimo de mercado del oro. A medida que el precio del oro fluctúa, el precio mínimo respaldado del token AABBG aumentará o disminuirá, sin embargo; el precio potencial ascendente del token estará impulsado por la demanda del mercado.

El token AABB Gold (AABBG) está respaldado 100% por oro físico en poder de la Empresa y los lanzamientos adicionales del token continuarán respaldados ciento por ciento por oro físico adicional adquirido de la futura producción minera, oro comprado de reservas de efectivo o crédito.

La versión de lanzamiento de AABB Wallet permitirá a los compradores transferir tokens AABBG a otros usuarios que también tienen AABB Wallet, sin embargo, los tokens no serán inicialmente intercambiables dentro de AABB Wallet por otras criptomonedas. Esta versión inaugural de AABB Wallet permitirá a la Empresa aumentar la circulación de tokens y acumular ingresos para ser utilizados para el soporte y estabilización del precio del token cuando AABBG sea libremente intercambiable en el mercado abierto.

Actualmente, la Empresa está desarrollando, juntamente con CSHC, su propio mercado de criptomonedas exclusivo que permitirá a los usuarios de AABB Wallet intercambiar rápidamente sus tokens AABB Gold por las principales criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Litecoin. AABB adopta una filosofía pionera con su enfoque operacional de integración vertical de mina a token, verdaderamente único que tiene como objetivo la total independencia de la moneda FIAT.

El objetivo principal de AABB para el token es convertirse en un estándar mundial de intercambio asegurado y confiable con respaldo de oro, mediante la expansión progresiva de la circulación de tokens objetivizada a una extensa población y mercados de alto crecimiento en todo el mundo, incluyendo China y Asia Oriental. La Empresa está colaborando con CSHC en el lanzamiento campaña de marketing internacional para el token AABB Gold, AABB Wallet y el desarrollo de la marca corporativa. Los esfuerzos de marketing están dirigidos a proliferar la exposición y reputación de la marca, aumentar el uso del token AABB Gold y AABB Wallet, y amplificar la concienciación de la Empresa del público en general y la comunidad de inversión.

Acerca de Asia Broadband

Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) es una empresa de recursos centrada en la producción, suministro y venta de metales preciosos y básicos, principalmente a los mercados asiáticos. La Empresa utiliza sus conocimientos geográficos específicos, experiencia y amplios contactos en el sector para facilitar su proceso de distribución innovador, desde la producción y suministro de metales preciosos y básicos en México hasta las redes de clientes de ventas en Asia. Este enfoque de integración vertical para las transacciones de ventas es la fortaleza única de AABB que diferencia a la Empresa y crea valor distintivo para los accionistas. La Empresa recientemente lanzó su token AABB Gold (AABBG) de criptomoneda respaldado por oro de mina a token recién acuñado y tiene el objetivo de convertirse en un estándar mundial de intercambio asegurado y confiable con respaldo de oro, una calidad excepcional en relación por otras criptomonedas. Visite www.AsiaBroadbandInc.com y www.AABBGoldToken.com

Comuníquese con la Empresa en:

Investor Brand Network Email General: ir@asiabroadbandinc.com Email de soporte de token: AABBWallet@gmail.com Sitio web de la Empresa: www.asiabroadbandinc.com Sitio web del token: www.AABBGoldToken.com Teléfono: 702-866-9054

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones están basadas en la opinión actual prevista de Asia Broadband Inc. (la “Empresa”) acerca del negocio de la Empresa, que están sujetas a incertidumbres y cambios. Las operaciones y los resultados de la Empresa podrían diferir materialmente de lo expresado o sugerido en las declaraciones anteriormente emitidas cuando se presentan cambios en el sector, regulaciones, mercado o circunstancias competitivas. Para obtener más información sobre estos riesgos, consulte las divulgaciones anuales y trimestrales publicadas por la Empresa en el sitio web de OTC Markets. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas debido a cambios futuros en las circunstancias, eventos e información.

Comunicaciones Corporativas:

InvestorBrandNetwork (IBN)

Los Ángeles, California

www.InvestorBrandNetwork.com

310.299.1717 Oficina

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.