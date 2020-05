El fintech askRobin, fundado en Estonia, es un mercado de servicios financieros para clientes no bancarizados en América Latina. La compañía completó una ronda de inversión de 1,6 millones de euros para desarrollar la funcionalidad del producto y aumentar su cuota de mercado en México, Argentina y Colombia.

Los bancos tradicionales se centran en una pequeña parte acomodada de la sociedad, mientras que askRobin (fundada en 2017) está trabajando arduamente para ayudar a los grupos de clientes desatendidos a obtener un mejor acceso a los productos de crédito formales. Con una combinación de equipos europeos y latinos, la nueva empresa ya está en camino de cambiar el mercado, brindando una variedad de opciones de crédito para ayudar a sus clientes a tomar decisiones útiles.

Según Rain Sepp, cofundador y CEO de la compañía, los bancos carecen de datos de alta calidad para tomar decisiones de crédito. “Cuando comencé con askRobin en 2017, eché un vistazo más de cerca al mercado latinoamericano y me quedó claro cuántas personas quedan sin servicio de los bancos. Más del 60% de la clase media empleada en los mercados emergentes no puede hacer realidad sus sueños simplemente porque no puede encontrar ofertas de crédito que satisfagan sus necesidades. Mis 15 años de experiencia en tecnología financiera me llevaron a la idea de resolver el desafío con la tecnología ” , dijo.

Sepp y su equipo están desarrollando tecnología de punta para una segmentación única basada en el riesgo de los solicitantes, lo que permite a los socios de préstamos ajustar mejor su riesgo, ofreciendo precios más competitivos. Los prestatarios pueden comparar las tasas y elegir la mejor opción para ahorrar dinero.

“En el difícil clima económico actual causado por la propagación del virus COVID-19, garantizar la sostenibilidad financiera juega un papel importante y las oportunidades de ahorro se vuelven vitales. Nuestra visión es democratizar los mercados de crédito al consumo, trasladar el poder a los clientes y aumentar la transparencia ”, agregó Sepp.

Según Yrjö Ojasaar, socio de Change Ventures, quien dirigió la ronda de inversión, la amplia experiencia del equipo de AskRobin en finanzas y marketing llevó a los inversores a confiar en la capacidad de la empresa para tener éxito en los complejos mercados latinoamericanos. Con 1,1 millones de cuentas de clientes únicos y casi 100 prestamistas, la plataforma ha emitido más de 26 millones de crédito en dos años.

“ Ya sabía que Rain tiene una experiencia impresionante al tomar una startup Fintech Credit24 desde su fundación hasta su salida a bolsa. Pero por primera vez realmente pude ver la pasión y la capacidad de trabajo de este equipo de cerca y personalmente mientras mentoreaba en el Campamento Salto de Ragnar Sass en Tbilisi, Georgia, en noviembre del año pasado. El equipo de askRobin retiró todas las noches, lanzó el producto y obtuvo excelentes resultados, aumentó las ventas en casi un 20% en 72 horas. Fue genial verlos en acción ” , dijo.

La lista de inversores para esta ronda incluye fondos de capital de riesgo Change Ventures, Vereeni Early Stage Fund, BENE Asia Capital y Lemonade Stand, pero también 11 inversionistas ángeles de Estonian Business Angels Network EstBAN, así como empresarios tecnológicos experimentados de Estonia, como Ragnar Sass, co fundador de Pipedrive y Taavi Tamkivi, fundador de la plataforma contra el lavado de dinero Salv.