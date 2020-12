Según el informe Tech Trends, realizado por la firma Dimension Data, un 45% de las actividades industriales en todo el mundo son susceptibles de automatizarse con procesos robóticos.

Ahora, al cierre del 2020, el año de la pandemia y de la Aceleración Digital, probablemente esa cifra se ha incrementado significativamente o, apuntando siempre en la misma dirección, los procesos robotizados han sido implementados en nuevas industrias.

La consolidación de avances tecnológicos como la inteligencia artificial, robótica, blockchain, Internet de las Cosas (IoT), impresión 3D, entre otras, está cambiando la forma en que diversas industrias, desde lo más básico hasta lo más complejo están transformando sus procesos operativos.

Sin embargo, estas tecnologías disruptivas necesitan, para su óptima implementación, contar con una infraestructura robusta, confiable y consistente que garantice el continuo tráfico de las enormes cantidades de datos digitales que requieren. En este aspecto, la fibra óptica se presenta como un elemento fundamental para alcanzar la Industria 4.0.

Denys de Souza Scheiner, Head of Product and Application Engineering for Southern Cone, de Furukawa Electric LatAm, explica que no se puede entender la nueva fase de la industrialización sin el uso masivo de los datos digitales. “Por lo tanto, es imprescindible asegurar conexiones seguras y disponibles entre todos los dispositivos que forman el ecosistema de las smart industries. Para ello, la fibra óptica se aplica cada día más por sus principales características: larga distancia, inmunidad de ruido eléctrico, alto ancho de banda, dimensiones diminutas y seguridad”.

Una de las soluciones que actualmente se encuentra a la vanguardia es conocida como Laserway Industrial. Estas redes de transmisión de alto desempeño, también designadas como Passive Optical Network (PON), no tienen ningún elemento externo que necesite ser conectado a la energía.

“Estas características permiten que la fibra óptica cumpla con las más estrictas normas de desempeño para ambientes industriales como por ejemplo ABNT 15621 – Cableado Estructurado Industrial, ISO/IEC 11801-3 Information Technology – Generic Cabling Systems – Part 3 Industrial Premisses y TIA 1005-A Telecommunications Infraestructures Standard for Industrial Premisses”, sostiene el especialista de Furukawa.

Dadas las ventajas que ofrece opticalizar las redes de telecomunicaciones, cada vez es más común que las industrias inviertan en sus propias redes internas de fibra óptica, con el fin de garantizar una rápida comunicación entre los dispositivos de campo, especialmente los operados por tecnologías IoT, y para disminuir a cero el ruido electromagnético que pudiese provocar pérdidas de información. Con esta base operativa, es posible trazar el camino para construir incluso redes cognitivas (Cognitive Networks), que al igual que un sistema nervioso orgánico, permitan que en una faena las máquinas, aplicaciones y robots autónomos, se comuniquen en tiempo real, aprendan y optimicen su funcionamiento.

Por estas razones, es fundamental que las empresas requieran infraestructuras cada vez más robustas, estables y de baja latencia. De hecho, ésta se convierte en una decisión crítica cuando se busca modernizar los procesos de desarrollo tecnológico y de producción, transformado las empresas tradicionales, en empresas inteligentes, basadas en sistemas autónomos, escalables y resilientes.

“Implementar tecnología óptica en las diversas áreas de una empresa, permite optar a nuevos niveles de automatización de tareas, agilizando procesos cada vez más complejos, y con ello, generar economías de escala y eficiencias que se concretan directamente en ahorros sustanciales para las industrias”, agrega el ejecutivo.

Por último, la capacidad de las organizaciones para adaptarse a entornos más avanzados, cambiantes e inciertos, cuando el mercado lo exige, está directamente relacionada con la decisión de implementar nuevas tecnologías de conectividad, y en ese aspecto, la fibra óptica ofrece los atributos adecuados para concretar la adaptación.