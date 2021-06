Avaya, empresa de soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, anunció hoy que fue clasificado como Proveedor Innovador y Líder en el Value Index 2021 en la Categoría de Capacidad e incluido entre los cinco principales proveedores de CCaaS en general en el Value Index 2021 para Centros de Contacto en la Nube de Ventana Research. Avaya OneCloud CCaaS es una solución de Centros de Contacto impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite a millones de agentes, en miles de organizaciones alrededor del mundo, brindar experiencias excepcionales a los clientes que generan lealtad a la marca e impulsan el crecimiento empresarial.

El Value Index para Centros de Contacto en la Nube identifica a las empresas que ofrecen el más alto valor en función de una evaluación ponderada general, y de la calificación del proveedor en lo referente al producto y a la experiencia del cliente. De acuerdo con el informe, “Avaya muestra cómo continúa cumpliendo una gama más amplia de requisitos empresariales con diferentes funciones orientadas hacia el manejo, los canales y el rendimiento de la interacción omnicanal, con analíticos que se enfocan en las necesidades de los clientes empresariales”. Ventana Research destacó la inversión, innovación y enfoque integral de Avaya hacia las soluciones de Centros de Contacto, proporcionando a la empresa su clasificación más alta en la categoría de Capacidad.

Mejorar la calidad de las experiencias a lo largo del recorrido del cliente se ha convertido en uno de los diferenciadores más importantes y una ventaja competitiva para muchas empresas. Avaya OneCloud CCaaS permite a las organizaciones crear verdaderos centros de experiencia del cliente, ampliando fácilmente sus capacidades digitales y aprovechando eficazmente el poder de la Nube, la IA y el Internet de las Cosas (IoT) para brindar un excelente servicio al cliente. Avaya OneCloud CCaaS permite a las organizaciones:

Conectar a los clientes y al personal de formas más inteligentes basándose en la cantidad de modalidades de dispositivos nuevos, como NLU (Comprensión del Lenguaje Natural para extraer la intención que hay detrás de una frase), que admiten muchas más personas.

Apoyar a los clientes con opciones de participación alineadas con mayor precisión con su recorrido de compra y sus ambiciones de servicio al cliente

Agilizar y optimizar procesos tanto para clientes como para empleados

Aprovechar la información y el conocimiento en tiempo real para anticipar las necesidades del cliente, guiar las siguientes mejores acciones e informar una mejor toma de decisiones para brindar experiencias más memorables

“Avaya está creando el futuro de la experiencia del cliente con una solución OneCloud CCaaS que brinda beneficios comerciales revolucionarios”, dijo Anthony Bartolo, vicepresidente ejecutivo y director de producto de Avaya. “Un Centro de Contacto enfocado en poder construir el recorrido de los clientes refuerza la preferencia de marca a través de experiencias consistentes y fluidas. Nuestras soluciones de comunicaciones en la Nube y nuestro ecosistema de aplicaciones Multi-Nube potencian las experiencias de los clientes y empleados de forma personalizada, inteligente y sin esfuerzo para ayudar a lograr los objetivos estratégicos y los resultados deseados. Estamos entusiasmados de ser identificados como un Líder Innovador además de Líder para Centros de Contacto en la Nube en la categoría de Capacidad en el Value Index 2021, y esperamos continuar impulsando el éxito de nuestros clientes y la innovación continua para seguir brindando experiencias que importan”.

La industria de los Centros de Contacto se encuentra en medio de un cambio histórico hacia la utilización de la computación en la Nube”, dice Keith Dawson, vicepresidente y director de investigación de experiencia del cliente de Ventana Research. Las organizaciones y aquellos en el Centro de Contacto deben saber que las plataformas basadas en la Nube representan la vanguardia de la innovación y el desarrollo. Desde hace mucho tiempo Avaya es un proveedor de Centros de Contacto en instalaciones y ahora desde la Nube; su compromiso y esfuerzos revitalizados con el Centro de Contacto fueron claros en la evaluación y la clasificación resultante en muchas de las categorías. Estamos entusiasmados de ver el crecimiento continuo y el compromiso de Avaya en el recorrido de la experiencia del cliente para sus clientes”.

El Value Index de Ventana Research es el resultado de décadas de experiencia y más de 18 años de investigación y conocimiento del mercado de software relacionado con la experiencia del cliente. Proporciona un análisis profundo de los productos de los proveedores de tecnología que trabajan con tecnología móvil, evaluando sus fortalezas y brechas en comparación con los productos de la competencia.

El Contact Center in the Cloud Value Index no está patrocinado ni influenciado por proveedores de tecnología y se lleva a cabo únicamente con la misión de Ventana Research de proporcionar valor a las empresas y la Tecnología de Información (TI) a través de servicios de asesoramiento, evaluaciones comparativas y talleres. El objetivo de Ventana Research es ayudar a orientar a las organizaciones hacia una eficiencia óptima en el uso de las inversiones en tecnología para empresas y TI.