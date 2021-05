Avaya, empresa de soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, anunció que fue identificada como líder en The Aragon Research Globe for Video Conferencing 2021. Avaya ofrece a sus clientes soluciones digitales para el lugar de trabajo basadas en el entendimiento de que éste no es solo lo que se hace en una reunión, sino también el antes y el después.

El uso de videoconferencias en el hogar está aumentando con un gran número de trabajadores remotos que adoptaron las comunicaciones por video desde el comienzo de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, las investigaciones muestran que muchos trabajadores están luchando con el uso de sus herramientas de videoconferencia, y esto está afectando la productividad. Las soluciones Avaya OneCloud UCaaS han transformado las videoconferencias tradicionales habilitando una colaboración permanente, lo que ayuda a las empresas a enfrentar los desafíos de un mundo impredecible de trabajo desde cualquier lugar con una colaboración continua y de múltiples experiencias. Avaya está capacitando a los equipos multifuncionales para que colaboren entre departamentos y ubicaciones de manera que ayuden a disminuir el cansancio de las videollamadas asociado con la mayoría de las aplicaciones de video.

Avaya considera que su visión de convertir las videoconferencias en soluciones de colaboración en el flujo de trabajo es lo que ha impulsado a la empresa hacia el sector de Líderes de Aragón. Según el informe[1], redactado por el analista principal de Aragon Research, Jim Lundy, “Avaya continuó invirtiendo e innovando en colaboración en 2020 haciendo una serie de movimientos para fortalecer su portafolio general de soluciones”. Las características que, de acuerdo con Avaya, contribuyeron con su ubicación en el informe son:

Avaya Spaces, una plataforma de videoconferencia inteligente que se integra con la colaboración en equipo y se complementa a través de la asociación de Avaya con NVIDIA, que brinda capacidades de video mejoradas con inteligencia artificial (IA) para reuniones más atractivas de banda ancha y de alta calidad. Avaya es el primero en comercializar con estas capacidades mejoradas y ofrecer una experiencia de video más fluida y envolvente que los usuarios notan.

Avaya Cloud Office de RingCentral continúa ganando terreno con su gran base instalada y Avaya es uno de los pocos proveedores cuyos sistemas basados ​​en salas admiten video 4K.

Las integraciones de Avaya con Apple, Google, Microsoft Teams y Office, y Salesforce / Slack están atrayendo nuevos clientes. Avaya ha hecho de la inteligencia artificial (IA) parte de su enfoque general de Comunicaciones Unificadas y Colaboracion y su asociación con NVIDIA para integrar IA de vanguardia en Avaya Spaces es un movimiento que otros probablemente emularán.

“2020 será recordado como el año en que la videoconferencia superó a la audioconferencia como la interfaz de comunicación preferida para que las personas se conecten y reúnan”, dijo Jim Lundy, director ejecutivo y analista principal de Aragon Research. “El trabajo híbrido continúa convirtiéndose en la nueva normalidad y muchos asociados, ahora y para siempre, trabajarán de forma remota. Con el cambio hacia un enfoque en las videoconferencias, Avaya está bien posicionado para satisfacer las necesidades de las empresas con su creciente portafolio de ofertas de video inteligente”.

“Avaya está ayudando a las organizaciones a avanzar globalmente hacia el nuevo mundo del trabajo, que es cada vez más imprevisto, dinámico y colaborativo, y que ahora se realiza en cualquier lugar y en todas partes”, dijo Anthony Bartolo, vicepresidente ejecutivo y director de productos de Avaya. “Las organizaciones y sus clientes dependen de soluciones de colaboración en el flujo de trabajo que son confiables, seguras y brindan excelentes experiencias, ya sea que los empleados se encuentren en la oficina, en el hogar o trabajando desde dispositivos móviles. Avaya ayuda a empoderar a las empresas con una colaboración flexible, siempre activa y continua que brinda experiencias excepcionales para este nuevo núcleo de trabajo”.

El Aragon Research Globe es una herramienta de evaluación de mercado que representa gráficamente la evaluación de la firma Aragon Research de un mercado específico y sus proveedores de componentes. Aragon Research examinó 21 proveedores importantes en un mercado que se centra en todas las formas de colaboración y comunicación en función de sus tres dimensiones de análisis: estrategia, rendimiento y alcance. Se destaca que los “líderes” tienen estrategias integrales alineadas con la dirección de la industria y la demanda del mercado.