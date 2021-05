Avaya (NYSE: AVYA) amplió la disponibilidad de su solución de Centros de Contacto Avaya OneCloud CCaaS en la Nube Pública a cuarenta países, proporcionando a las organizaciones de todo el mundo capacidades digitales que conectan mejor a los clientes y empleados a través de cualquier punto de contacto, modalidad, dispositivo y canal.

Avaya OneCloud CCaaS es un elemento clave de la plataforma de experiencia Avaya OneCloud impulsada por inteligencia artificial (IA) que incluye colaboración en el flujo de trabajo, Comunicaciones Unificadas y plataforma de comunicaciones como soluciones de servicio con OneCloud UCaaS y OneCloud CPaaS. Nueve países Latinoamericanos hacen parte de esta expansión de Avaya One Cloud CCaaS en la Nube Pública: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Perú y Puerto Rico. Disponible desde febrero en México.

De acuerdo con IDC, el 84 por ciento de los consumidores considera que la “experiencia” es tan importante como el producto o servicio de una empresa, y el 92 por ciento opina que la experiencia del cliente tiene una gran influencia en las decisiones de compra futuras. Avaya OneCloud CCaaS permite a las organizaciones crear verdaderos centros de experiencia del cliente, al expandir fácilmente sus capacidades digitales para beneficiarse de todo lo que la Nube tiene para ofrecer. Esto incluye la flexibilidad, la eficiencia y la innovación bajo demanda de un ecosistema de múltiples Nubes que brinda información, análisis y contexto en tiempo real; mejorando la interacción de cada cliente, en cualquier punto de contacto que elija, con velocidad y agilidad.

OneCloud CCaaS también proporciona la capacidad de crear fácilmente aplicaciones a partir de distintos componentes (conocido en inglés como Composability) habilitadas por Avaya OneCloud CPaaS, una fuerza multiplicadora que permite ofrecer mayor valor al centro de experiencia del cliente. Asimismo, permite a las organizaciones aprovechar fácilmente las aplicaciones prediseñadas para ampliar las capacidades que ya posee y utilizar aplicaciones propias con el fin de crear soluciones únicas que le permiten satisfacer necesidades específicas y personalizadas.

Avaya OneCloud CCaaS brinda a las organizaciones el poder de:

Conectar puntos de contacto digitales a lo largo de todo el recorrido del cliente, desde correo electrónico, mensajería, chat, redes sociales y la capacidad de las organizaciones de “ Bring Your Own Channel” (BYOC).

Combinar de forma inteligente a los clientes con los mejores empleados según las reglas comerciales, el contexto interno y externo y los resultados comerciales deseados.

Personalizar las experiencias de los empleados con un espacio de trabajo moderno y personalizable que reúne fácilmente en un solo panel la información del cliente, tomada desde diferentes aplicaciones y sistemas.

Anticiparse a cada interacción con el cliente al predecir las necesidades e involucrar a los clientes de manera proactiva con inteligencia del recorrido.

Incorporar tecnologías innovadoras en la Nube de forma rápida y sencilla para ofrecer la experiencia exacta que ofrece a sus clientes más opciones, respuestas más rápidas y un enfoque más personalizado.

“Con OneCloud CCaaS, Avaya está combinando capacidades digitales expandidas con una gama completa de opciones de implementación en la Nube pública, privada e híbrida, para mejorar la experiencia completa del engagement de clientes y empleados”, dijo Mary Wardley, vicepresidenta de aplicaciones CRM de IDC. “Su uso de inteligencia artificial, orquestación, bots, integración entre voz y digital la convierte en una solución atractiva diseñada para ser flexible y ágil. Asimismo, el extenso ecosistema de socios y desarrolladores de tecnología de Avaya trae capacidades adicionales y comprobadas que se integran continuamente en la solución Avaya OneCloud CCaaS, lo que brinda mayor valor a los clientes”.

Avaya OneCloud CCaaS ayuda a las organizaciones a hacer que cada interacción sea sencilla, fluida y basada en un contexto, creando experiencias memorables para los clientes y los empleados que los atienden. Avaya combina de manera inteligente a los clientes y empleados con los recursos adecuados en el momento adecuado, y los flujos de trabajo impulsados ​​por IA brindan a los empleados contexto y asistencia virtual para crear un engagement más gratificante, mientras que las herramientas de administración brindan información a nivel organizacional.

“Avaya entiende que el ‘cliente de todo’ actual quiere consumir los servicios de la forma en la que hacen las cosas y bajo demanda; una fuerza laboral que trabaja desde cualquier lugar necesita colaboración en el momento para proporcionar a los clientes lo que desean, cuando lo desean y como lo desean”, dijo Anthony Bartolo, vicepresidente ejecutivo y CPO de Avaya. “El éxito depende de tener una empresa

“siempre activa” que pueda ofrecer experiencias personalizadas y basadas en la Nube de forma rápida y sencilla. Avaya OneCloud CCaaS habilita a nuestros clientes para que aprovechen el poder de un ecosistema de aplicaciones en la Nube que se multiplica por CPaaS y la colaboración en el flujo de trabajo lo que potencia una ventaja de engagement con el cliente en toda la organización que será esencial para mantener la competitividad; y lo que es igualmente importante, enfocada, flexible, completa y rápida”.

Recursos Adicionales

Lee nuestro blog, Not All Cloud Contact Center Solutions Are Created Equal: The Top Three Considerations When Moving to the Cloud.