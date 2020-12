Avaya informó sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año fiscal terminado el 30 de septiembre de 2020.

Resumen financiero del cuarto trimestre:

Facturación de $755 millones

Las ganancias operativas según GAAP fueron de $74 millones de dólares; Sin considerar GAAP, las ganancias operativas fueron de $170 millones

Las ganancias netas según GAAP fueron de $37 millones

El EBITDA ajustado fue de $200 millones de dólares, el 26,4% de la facturación

El software y los servicios fueron el 88% de los ingresos, 5 puntos más que el año anterior

Los ingresos recurrentes fueron del 63%, 5 puntos más que el año anterior

Los ingresos de CAPS (Cloud, Alliance Partner y Subscription) aumentaron al 33%, comparado con el 30% el trimestre anterior

Total de dinero disponible en efectivo y equivalentes fue de $727 millones

“Cerramos un año fiscal muy fuerte con resultados del cuarto trimestre que superaron todos nuestros pronósticos y nuevamente logramos un crecimiento trimestral y anual”, dijo Jim Chirico, Presidente y CEO de Avaya. “Nuestro desempeño a lo largo del año demuestra que nuestras inversiones en innovación y ejecución de nuestra estrategia de priorizar la nube para empresas nos han posicionado en el lugar correcto, en el momento adecuado. Estamos habilitando nuevas formas de trabajo y colaboración para resolver los desafíos empresariales más apremiantes de las organizaciones, y nuestras soluciones altamente diferenciadas están impulsando una fuerte demanda en toda nuestra base instalada y atrayendo nuevos clientes”.

El Sr. Chirico añadió: “Al cerrar el trimestre de septiembre, completamos una refinanciación que también fortaleció significativamente nuestro balance y flexibilidad financiera. Todo esto nos posiciona bien para el éxito continuo en el nuevo año fiscal”.

Más aspectos destacados del cuarto trimestre fiscal 2020:

Valor total de contratos (TCV) de $2.100 millones de dólares

1.500 nuevas marcas añadidas a la cartera de clientes

Actividad significativa de grandes acuerdos con 135 transacciones de más de $1 millón, 17 de más de $5 millones, y 4 de más de $10 millones

Avaya Cloud Office™ lanzado en Francia, Irlanda y los Países Bajos; mejorado con una aplicación de escritorio unificada bajo la marca Avaya, vídeo de marca Avaya, controles de rendimiento de red y calidad de vídeo, y análisis de adopción y uso.

CCaaS mejorado mediante la adición de: llamadas de audio y vídeo a través de WebRTC para mejorar la implementación y la experiencia de los trabajadores remotos; soporte de WhatsApp y mensajería social en la aplicación, lo que permite a las empresas interactuar digitalmente con los clientes; análisis mejorados con más paneles de control en tiempo real para mejorar la administración; Mejoras en la IA con mayor compatibilidad con Google Dialogflow CX.

Avaya OneCloud™ Subscription reservó $181 millones adicionales de TCV durante el trimestre a septiembre, para lograr un total de $400 millones reservados desde su lanzamiento en el primer trimestre de 2020.

Según nuestra estrategia de asignación de capital a largo plazo, aprovechamos las condiciones favorables del mercado para prolongar los vencimientos de la deuda y mejorar la flexibilidad financiera. Emitimos $1.000 millones en bonos senior con vencimiento 2028, utilizando los ingresos netos para prepagar préstamos con plazo en 2024 y extendimos el vencimiento de $800M en préstamos de 2024 a 2027.

Hechos destacados

– La aplicación de colaboración Avaya Spaces fue nombrada en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020 para soluciones de reunión. Avaya Spaces fue lanzado el pasado mes de enero y está disponible en casi 100 países para satisfacer las necesidades laborales desde cualquier lugar con una experiencia de usuario de vanguardia.

– Avaya fue nombrada en la lista Forbes 2020 de “Los mejores empleadores del mundo”. Las empresas incluidas en esta lista son reconocidas por sus empleados por su manejo de importantes problemas de calidad de trabajo y calidad de vida, incluyendo igualdad de género, responsabilidad social, imagen, impacto económico, desarrollo de talento y respuesta a COVID-19.

– Stephen Spears se unió a la compañía en el nuevo rol de Director de Ingresos.

– La revista Wired reconoció a Avaya como uno de los mejores proveedores de soluciones de centros de contacto del mundo en 2020.

– La solución OneCloud CCaaS de Avaya fue nombrada ganadora del premio Contact Center Technology Award 2020 por la revista Customer. El premio honra la capacidad de un producto o servicio para ayudar a las empresas y centros de contacto subcontratados a ofrecer experiencias de clase mundial.

– Avaya fue nombrada ganadora del Premio Edison 2020 por mejorar el reconocimiento de voz. Las nominaciones son revisadas por un equipo de investigadores del R&D Council por la relevancia de las patentes conseguidas, su valor socioeconómico o funcional, la innovación demostrada y el impacto comercial de la tecnología

– La Asociación de la Industria de Tecnología y Servicios reconoció a Avaya como ganadora del Premio STAR 2020 por la Innovación en la Migración a la Venta de Ofertas de Suscripción.

– 2020 Avaya fue nombrado Vendedor de Aplicaciones de Contact Center del año por Frost & Sullivan en la región de Asia/Pacífico, destacando la evolución de la plataforma Avaya OneCloud CCaaS.

– Premio Frost & Sullivan 2020 a Mejores Prácticas: Premio de Liderazgo Global 2020 por la línea de producto IP Desktop Phones.

– La consultora Aragon reconoció a Avaya en el mercado UCC por Avaya OneCloud UCaaS incluyendo Avaya Cloud Office y Avaya Spaces. Usando OneCloud UCaaS, es fácil para las personas trabajar juntas, colaborar y enviar mensajes entre sí. Aragón también citó como fortalezas la plataforma UCC altamente confiable de Avaya, sus capacidades en la nube y locales, la experiencia general del usuario, colaboración en equipo, soporte de chatbot y su ecosistema de socios.

– Las soluciones de seguimiento de contactos de Avaya ganaron un premio Pandemic Tech Innovation Award 2020 a la innovación excepcional. El premio reconoce hardware, software, dispositivos/periféricos, aplicaciones y servicios que ayudaron a la sociedad y a las empresas a funcionar eficazmente frente a los desafíos causados por la pandemia global COVID-19.

– Perspectivas financieras – 1er Trimestre Fiscal 2021 – a menos que se indique lo contrario, los valores reflejan las tasas de cambio del 30 de septiembre de 2020.

– Facturación según GAAP de $710 millones a $730 millones

– Ganancias operativas según GAAP de $44 millones a $59 millones; margen operativo según GAAP de 6% a 8%

– Ganancias operativas sin considerar GAAP de $140 millones a $155 millones; margen operativo sin considerar GAAP del 20% al 21%

– EBITDA ajustado de $165 millones a $180 millones; Margen EBITDA ajustado del 23% al 25%

– Perspectivas financieras – Año fiscal 2021 – a menos que se indique lo contrario, los valores reflejan las tasas de cambio del 30 de septiembre de 2020.

– Facturación GAAP de $2.875 millones a $2.925 millones

– Ganancias operativas según GAAP de $168 millones a $218 millones; margen de ganancia operativa según GAAP de 6% a 7%

– Ganancias operativas sin considerar GAAP de $558 millones a $608 millones; margen operativo sin considerar GAAP del 19% al 21%

– Crecimiento de la facturación CAPS de 300 millones de euros, lo que representará entre el 35 y el 40% de los ingresos totales de Avaya en el ejercicio fiscal 2021

– El indicador clave de rendimiento recién presentado, OneCloud ARR, se duplicará aproximadamente hacia final del año FY21

– EBITDA ajustado de $660 millones a $710 millones; margen EBITDA ajustado del 23% al 24%

– Flujo de caja operativo de 2% a 3% de los ingresos sin considerar GAAP

– Aproximadamente 80 millones a 85 millones de acciones medias ponderadas en circulación; conteo final de aproximadamente 80 millones a 85 millones de acciones

La compañía no ha conciliado cuantitativamente su pronóstico de EBITDA ajustado ni las ganancias operativas sin considerar GAAP a su medición más comparable según GAAP porque algunas de las partidas de conciliación que afectan a estas métricas, incluyendo la provisión de impuestos a las ganancias, cargos de reestructuración, ingresos netos de subarrendamiento, honorarios de asesoramiento, costos relacionados con adquisiciones, cambio en el valor razonable de las garantías y ganancias (pérdidas) en valores negociables que afectan al período no se han producido, están fuera del control de la empresa o no se pueden predecir razonablemente. En consecuencia, la reconciliación con las medidas financieras más cercanas según GAAP no están disponibles sin un esfuerzo irrazonable. Los inversores deben considerar que los elementos de reconciliación no disponibles podrían afectar significativamente los resultados de la empresa.

Como la métrica CAPS de Avaya refleja la facturación ya reconocida, la dirección determinó que podía dar a los inversores una mejor visión del rendimiento de las soluciones de software OneCloud que están impulsando el crecimiento recurrente de los ingresos de la compañía mediante la introducción de una nueva métrica prospectiva, OneCloud ARR (del inglés Annualized Recurring Revenue).

OneCloud ARR incorporará diferentes componentes de la cartera de OneCloud que están configurados para adaptarse a las necesidades operativas de los clientes de Avaya a medida que pasan a modelos de consumo de ingresos recurrentes orientados a la nube y flujos de ingresos de opex. Esta métrica es similar a lo que emplean nuestros pares de la industria y reflejará solo los componentes recurrentes de la cartera de OneCloud de Avaya, que incluye múltiples opciones de implementación basadas en la elección del cliente. La introducción de la métrica OneCloud ARR, combinada con la métrica CAPS ya existente, proporcionará a los inversores una mayor visibilidad de la transformación a la nube de Avaya. El ARR trimestral y anual de OneCloud para el año fiscal 2020 se proporciona en las diapositivas publicadas en el sitio web de Avaya en www.avaya.com, en la página de relaciones con inversores.

Las perspectivas de Avaya no incluyen el impacto potencial de ninguna fusión, adquisiciones de activos, desinversiones, inversiones estratégicas u otras transacciones significativas que puedan completarse después del 18 de noviembre de 2020. Los resultados reales pueden diferir materialmente de las perspectivas de Avaya como resultado, entre otras cosas, de los factores descritos en “Declaraciones de futuro” a continuación.