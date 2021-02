Avaya informó hoy sus resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2021 terminado el 31 de diciembre de 2020.

Destaques financieros del primer trimestre

Ingresos de $743 millones

Ingresos anuales recurrentes (ARR en inglés) de OneCloud de $262 millones, un 38% más que el trimestre anterior

Ingresos por nube, alianzas y suscripciones (CAPS en inglés) del 34%, vs. 18% hace un año

El software y los servicios fueron el 88% de los ingresos totales, vs. 86% hace un año

Los ingresos recurrentes fueron 65% del total, vs. 59% hace un año

Las ganancias según GAAP (del inglés principios contables usuales) fueron de 62 millones de dólares; Las ganancias no GAAP fueron de $163 millones

La pérdida neta según GAAP fue de $4 millones; Las ganancias no GAAP fueron de $85 millones

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA en inglés) fueron de

$ 190 millones de dólares, el 25,6% de los ingresos

Efectivo y equivalentes fue de $750 millones al final del trimestre

Pérdidas GAAP por acción de $0.06; Ganancias no GAAP por acción de $0.90

“Nos complace informar que los resultados del primer trimestre, superaron las expectativas en todas las métricas clave. Navegando un entorno empresarial muy desafiante, salimos de 2020 aún más fuertes. Este éxito refleja el progreso significativo que continuamos logrando en nuestra transformación como líder en soluciones empresariales de comunicación y colaboración en la nube”, dijo Jim Chirico, presidente y CEO de Avaya. “Las inversiones que hemos hecho en el negocio están generando una fuerte tracción en todos los segmentos en los que operamos y, como resultado, hemos aumentado nuestro pronóstico de ingresos, ARR, ganancias y flujo de caja para el año fiscal”.

GAAP No GAAP (1) (En millones, excepto porcentajes) 1T21 4T20 1T20 1T21 4T20 1T20 Ingresos $ 743 $ 755 $ 715 $ 743 $ 755 $ 715 Margen bruto 56.0 % 55.4 % 55.1 % 61.8 % 61.3 % 61.5 % Ganancias operativas $ 62 $ 74 $ 15 $ 163 $ 170 $ 151 Ganancias netas (pérdidas) $ (4) $ 37 $ (54) $ 85 $ 86 $ 75 (Pérdidas) ganancias por acción – Diluidas $ (0.06) $ 0.39 $ (0.54) $ 0.90 $ 0.93 $ 0.61

1T21 4T20 1T20 EBITDA Ajustado (1) $ 190 $ 200 $ 174 Margen de EBITDA Ajustado (1) 25.6 % 26.5 % 24.3 % Efectivo obtenido por las operaciones $ 48 $ 70 $ 12 Efectivo y equivalentes $ 750 $ 727 $ 766

Destaques adicionales del primer trimestre fiscal 2021

Valor total de contratos (TCV en inglés) de $2.200 millones de dólares

Las Avaya OneCloud Suscription logró $180 millones de TCV adicional durante el trimestre

Más de 1.600 nuevos logos usan Avaya

Actividad significativa de grandes contratos con 119 transacciones sobre $1 millón de TCV, 14 sobre $5 millones, 6 sobre $10 millones y 3 sobre $25 millones de dólares.

Avaya Cloud Office lanzado en Austria, Bélgica, Alemania, Italia y España.

La compañía presentó hoy una enmienda en sus términos de préstamo para extender el vencimiento de sus préstamos pendientes “Tranche B” de diciembre de 2024 a septiembre de 2027. Con respecto a esta enmienda, la compañía hará un pago anticipado de $100 millones de sus préstamos “Tranche B” existentes.

(1) Margen bruto no GAAP, margen no GAAP (utilizado a continuación), ganancias no GAAP, ganancias netas no GAAP, ganancias no GAAP por acción, EBITDA ajustado, margen EBITDA ajustado y a moneda constante no son medidas calculadas de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos (“GAAP”). Consulte el “Uso de medidas financieras no GAAP (ajustadas)” a continuación y la información financiera suplementaria que acompaña a este comunicado de prensa para obtener más información sobre el cálculo a moneda constante y una conciliación de estas medidas no GAAP con la medida más comparable calculada de acuerdo con GAAP.

* Definimos TCV como el valor de todos los contratos activos aún no incluidos en los ingresos, incluyendo contratos facturados y pendientes de facturación.

Clientes destacados

Prodec Networks, que históricamente se ha centrado en instalaciones locales de IP Office y Aura para abordar sus necesidades dentro del sector público y en grandes empresas, continúa invirtiendo fuertemente en su estrategia de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS en inglés) utilizando Avaya Cloud Office para ofrecer herramientas de comunicación eficaces y fáciles de administrar para teletrabajo según el crecimiento previsto de organizaciones migrando a la nube.

DB Systel UK Ltd, el brazo de TI británico de la segunda compañía de transporte más grande del mundo, con sede en Europa, firmó un acuerdo ACO de tres años que inicialmente cubrirá varios cientos de usuarios. Sus criterios clave fueron la flexibilidad, facilidad de uso e implementación sencilla para servir a sus clientes en todo el mundo.

Engagent Health adoptó Avaya OneCloud CCaaS en todas las ubicaciones para satisfacer sus necesidades existentes y facilitar ambiciosos planes de crecimiento que los verán aumentar su capacidad de centro de contacto en más de 5 veces en 2021. Este cliente también eligió Avaya Cloud Office para comunicarse internamente para resolver los problemas de clientes de inmediato, permitiendo a sus ejecutivos y múltiples centros operativos globales compartir información rápidamente a través de una solución simple, móvil y fácil de usar.

Cenlar, el principal proveedor de servicios de préstamo de Estados Unidos, concluyó que Avaya ofrecía una solución de comunicaciones unificadas y centro de contacto (UC y CC en inglés) de nube privada más completa e integrada capaz de satisfacer sus requisitos de rendimiento y abordar los planes de expansión futuros a medida que pasaban de su sistema previo a UC y CC.

United BioSource (UBC), un proveedor líder de servicios de soporte farmacéutico implementará nuestro servicio de inteligencia artificial en la nube Avaya Conversational Intelligence en su centro de contacto in situ como una mejora híbrida. Los casos de uso iniciales incluyen procesamiento de lenguaje natural para extraer términos clave de frases de pacientes relacionadas con medicamentos.

Nebraska Medicine adoptó la plataforma de comunicaciones como servicio Avaya OneCloud (CPaaS) en toda su organización para gestionar el enorme cambio en las interacciones con los pacientes debido a la pandemia. Los menús se modifican fácilmente en función del entorno cambiante y proporcionan orientación sobre exámenes de COVID-19, administración de vacunas y gestión proactiva de citas.

Al elegir Avaya OneCloud CPaaS, Ingolstadt Clinic, uno de los hospitales más grandes de Baviera, Alemania, amplió su relación a largo plazo con Avaya para crear una plataforma de comunicaciones segura y de alta disponibilidad que digitalice sus procesos y permita a más de 3.500 empleados trabajar entre sí, con sus socios y sus pacientes mientras se encuentran en ubicaciones físicamente separadas.

Avaya Spaces fue elegida por Dubai World Trade Center como su plataforma de conferencias híbridas, comenzando con la semana de la tecnología Gitex en diciembre de 2020. Gitex es el evento tecnológico más grande de su tipo, y el único en presentarse en 2020. En un evento verdaderamente global, más de 30.000 asistentes virtuales utilizaron Avaya Spaces para interactuar con 350 expertos en tecnología de 30 países diferentes.

Contact Company, un cliente de larga data con sede en el Reino Unido, decidió utilizar la suscripción de Avaya OneCloud porque les da el consumo flexible y modelo comercial que necesitan para permitir que sus 1.500 agentes trabajen de forma remota o desde 2 ubicaciones físicas para servir a su gran base de clientes.

Reconocimientos destacados

Avaya ganó el premio Frost & Sullivan a la excelencia en soluciones sanitarias.

La revista Newsweek nombró a Avaya como una de las empresas más responsables de Estados Unidos en 2021, basándose en indicadores clave de desempeño en sus informes de responsabilidad social corporativa (o CSR), sustentabilidad y ciudadanía corporativa, así como una encuesta independiente en Estados Unidos.

TrustRadius reconoció a Avaya con el Premio Tech Cares 2020 por ir más allá de las expectativas en su apoyo a comunidades globales, clientes y personal de emergencia durante la crisis de COVID-19.

Avaya Spaces se colocó en la categoría “Líderes” en IDC MarketScape: Análisis de proveedores europeos de herramientas de colaboración para la educación 2020.

Perspectivas financieras – 2Q Fiscal 2021 – a menos que se indique lo contrario, los valores reflejan las tasas de cambio al 31 de enero de 2021.

Ingresos de $710 millones a $725 millones

Ganancias GAAP de $35 millones a $50 millones; Margen operativo GAAP del 5% al 7%

Ganancias no GAAP de $135 millones a $150 millones; Margen operativo no GAAP del 19% al 21%

EBITDA ajustado de $160 millones a $175 millones; Margen EBITDA ajustado del 23% al 24%

Ganancias no GAAP por acción de $0.70 a $0.82

Perspectivas financieras – Año fiscal 2021 – a menos que se indique lo contrario, los valores reflejan las tasas de cambio al 31 de enero de 2021.

Ingresos de $2.900 millones a $2.940 millones

Crecimiento de los ingresos CAPS de 300 millones de euros, lo que representará entre el 35% y el 40% de los ingresos totales de Avaya en el ejercicio fiscal 21.

Se espera OneCloud ARR de $415 millones a $425 millones para el cierre del año fiscal 21

Ganancias GAAP de $151 millones a $191 millones; Margen operativo GAAP del 5% al 7%

Ganancias no GAAP de $578 millones a $618 millones; Margen operativo no GAAP del 20% al 21%

EBITDA ajustado de $680 millones a $720 millones; Margen EBITDA ajustado del 23% al 24%

Ganancias no GAAP por acción de $3.05 a $3.37

Flujo de caja del 3% al 4% de los ingresos

Aproximadamente 83 millones a 86 millones de acciones en circulación en promedio ponderado

La empresa no ha conciliado cuantitativamente su orientación para el EBITDA ajustado, los ingresos de explotación no GAAP o las EPS no GAAP con sus respectivas medidas GAAP más comparables porque algunas de las partidas de conciliación que afectan a estas métricas, incluyendo, la provisión de impuestos sobre la renta, cargos de reestructuración, ingresos netos de subalquileres, honorarios de asesoramiento, costos relacionados con adquisiciones, cambio en el valor razonable de las garantías y ganancias (pérdidas) en los valores negociables que afectan al período, no se han producido, están fuera del control de la empresa o no se pueden predecir razonablemente. En consecuencia, las conciliaciones con las medidas financieras GAAP más cercanas no están disponibles sin un esfuerzo irrazonable. Tenga en cuenta que los elementos de conciliación no disponibles podrían afectar significativamente los resultados de la empresa según lo informado en GAAP.

Como la métrica CAPS de Avaya refleja sólo ingresos ya reconocidos, la administración creyó útil dar a los inversores una mejor visión del rendimiento de las soluciones de software OneCloud que están impulsando el crecimiento recurrente de los ingresos de la compañía dando también una métrica prospectiva de OneCloud ARR.

OneCloud ARR representa nuestra estimación de la tasa de ingresos anualizados de ciertos componentes de contratos activos de OneCloud (terminables o no) al final del período del informe. Más específicamente, OneCloud ARR incluye los ingresos por suscripción de OneCloud, los ingresos recurrentes de ACO y los ingresos de CCaaS, Avaya Spaces, CPaaS, DaaS y nube privada, y excluye el mantenimiento, los ingresos por servicios provistos y los pagos únicos de ACO. La métrica One Cloud ARR, combinada con la métrica CAPS de la empresa, da a los inversores una mayor visibilidad de la transformación de Avaya hacia la nube. Los ARR trimestrales y anuales de OneCloud están en la presentación publicada en el sitio web de Avaya en http://www.avaya.com, en la página de relaciones con inversores.

Las proyecciones de Avaya no incluyen el impacto potencial de ninguna combinación de negocios, adquisiciones de activos, desinversiones, inversiones estratégicas u otras transacciones significativas que puedan completarse después del 9 de febrero de 2021. Los resultados reales pueden diferir materialmente de las proyecciones de Avaya a causa, entre otras cosas, de los factores descritos en la nota de precaución debajo.

Conferencia y webcast

Avaya organizó una transmisión en vivo y conferencia telefónica para discutir sus resultados financieros a las 8:30 AM hora del este el 9 de febrero de 2021. Más información en https://investors.avaya.com .

Una grabación estará disponible en la misma página durante un año. Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible durante una semana después de la llamada marcando +1-877-660-6853 en los EE.UU. o Canadá y +1-201-612-7415 para las personas que llaman internacionalmente, usando el código de acceso a la conferencia: 13714638.