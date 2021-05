CARLSBAD, California, May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Cartel Blue advierte (OTC PINK: CRTL) a los periodistas y otros lectores que deben ignorar el comunicado de prensa, “Cartel Blue, Inc. Cartel, Inc. Merge Anuncia Nuevo Presidente & CEO Ahora ofrece puros de cáñamo premium”, publicado el 10 de mayo de 2021, a través de GlobeNewswire.

