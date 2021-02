El impacto causado por la crisis económica actual ha llevado a muchas empresas a recortar sus programas de mejora continua y a enfocar sus recursos en estrategias que permitan la supervivencia del negocio, sin embargo, priorizar el rumbo de la sostenibilidad, asegurando el uso óptimo de los recursos, puede ser la clave para que las empresas continúen operando a largo plazo.

“En BAC Credomatic cumplimos nuestra responsabilidad con la sociedad aplicando un modelo de negocio sostenible, que identifica y gestiona los posibles impactos económicos, sociales y ambientales más significativos para nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo sostenible y adaptándonos a las exigencias de un mundo cambiante”, aseguró Mónica Nagel, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de BAC Credomatic.

Desde el 2017, la estrategia de BAC Credomatic se concentra en tres dimensiones de trabajo (Económica – Prosperidad, Social – Personas, Ambiental – Planeta) alineadas al enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de aplicación universal, para el Desarrollo Sostenible.

Desde entonces, los procesos de priorización de acciones y los esfuerzos de sostenibilidad de BAC Credomatic fueron adaptados a los recursos tanto humanos, ambientales y económicos, alcanzando cifras positivas en cada una de las dimensiones.

En el 2020, por ejemplo, la entidad capacitó a más de 90 mil personas en la región en materia de educación financiera, además alcanzó a más de 22,900 empresarios y más de 1,700 pymes lideradas por mujeres con los programas de capacitación enfocados en digitalización, plataformas y servicios digitales para ventas en línea.

Asimismo, en setiembre de ese año, el BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo BID, otorgó un préstamo de US$100 millones a BAC Credomatic Guatemala, para incrementar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), propiciando la recuperación y reactivación económica del país a la vez que se impulsa la transformación digital.

BID Invest también otorgó un préstamo de US$60 millones a BAC Credomatic El Salvador con el objetivo de financiar a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres a través del programa Mujer Acelera, el cual ofrece productos y soluciones financieras, así como asesoramiento técnico orientado al fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades empresariales.

Además, a partir de enero 2021 BAC Credomatic implementó el programa Reactivación MiPYME, el cual, con un crédito regional de $30 millones de dólares, tiene por objetivo apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas de la región durante el proceso de reactivación económica de sus países, tras la crisis del COVID-19.

“Creamos este programa con el objetivo de apoyar las operaciones de empresas resilientes, que han logrado surgir tras la crisis, independientemente del sector económico en el que se encuentren. Buscamos garantizar el capital de trabajo y recursos para que puedan levantar de nuevo sus operaciones, sostener el impacto de la crisis, e impulsar sus actividades comerciales. Desde su lanzamiento hemos apoyado a 61 empresas de Guatemala, El Salvador y Honduras, con $1,3 millones de dólares colocados”, indicó Nagel.

Otro esfuerzo que ha realizado el banco en materia de sostenibilidad es, por ejemplo, la plataforma Yomeuno.com, por medio de la cual las ONG tuvieron activas el año pasado un total de 98 campañas, con las cuales lograron recaudar más de $1 millón de dólares. Y en materia de voluntariado, se reclutaron más de 1,300 voluntarios corporativos y profesionales que sumaron más de 6,700 horas de voluntariado.

“Yo Me Uno es sinónimo de oportunidades, acompañamiento, respaldo, credibilidad y educación. Es la única plataforma a nivel regional que reúne a todas las organizaciones sociales y brinda las herramientas para hacer las cosas bien. No ser parte de Yo Me Uno, es estar fuera de un grupo de organizaciones que trabajan por un mundo mejor”, destacó Elsa Bonilla, directora de la Asociación Creciendo Juntos de Costa Rica, una de las primeras ONG en inscribirse en esta plataforma.

Yo Me Uno es una iniciativa de BAC Credomatic que desde el 2014 sirve de plataforma para las 228 ONG inscritas y cuyo objetivo es que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y fundaciones vinculadas al desarrollo de la región, mejoren su capacidad de gestión por medio de la plataforma de donaciones y los programas de capacitación.

“Trabajaremos de manera responsable con nuestros clientes para fomentar prácticas sostenibles y posibilitar actividades económicas que generen prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras, además continuaremos los esfuerzos que el banco realiza en esta materia para impactar positivamente todas las regiones en las que operamos”, finalizó Nagel.