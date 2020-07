El 20 de marzo, al comenzar la cuarentena obligatoria decretada en todo el país, muchos departamentos de TI de diferentes organizaciones se encontraron con el desafío de habilitar el trabajo remoto para su staff de un momento a otro. En este contexto, Banco Galicia logró llevar a cabo esta migración de una manera fluida y simple, pudiendo en 48 horas escalar su infraestructura para que 7000 personas trabajen desde sus casas a través de la tecnología de Citrix. Esto les permitió enfocarse en el negocio y en atender a los clientes, en lugar de invertir tiempo y recursos en resolver cuestiones tecnológicas.

Banco Galicia viene apostando en su transformación digital desde hace años y trabaja junto con Citrix desde hace 10 años aproximadamente. Previo a la llegada de la pandemia, el banco ya tenía implementada una iniciativa de trabajo flexible que abarcaba a 2000 empleados. Gracias a Citrix Workspace y a Citrix ADC garantizan el acceso seguro a las más de 300 aplicaciones que los empleados necesitan para llevar a cabo sus funciones. En este contexto, cuando el país se vio afectado por Covid-19, Banco Galicia ya tenía un desarrollo tecnológico maduro como para poder escalar la infraestructura y ampliar los servicios remotos para un total de 7000 empleados pero también para proveedores y otros terceros con los que interactúan a diario.

“La tecnología se presentó como una ventaja competitiva que nos permitió tomar decisiones ágiles, continuar con la operatoria del banco y enfocarnos en la atención a nuestros clientes ante una realidad muy compleja” comentó Guido Doberti, Gerente de IT y Telecomunicaciones de Banco Galicia. “Sin dudas en los momentos de estrés es donde se validan las decisiones tecnológicas en las que uno viene apostando y en este caso la velocidad de despliegue, la madurez de la solución y su seguridad fueron factores clave” agregó.

La experiencia de trabajo de los empleados es una prioridad para cualquier departamento de TI en condiciones típicas, y se vuelve aún más relevante ante una crisis. Migrar a una modalidad de trabajo remoto implica una curva de aprendizaje por parte de los empleados, y un esfuerzo muy grande desde el punto de vista tecnológico y de recursos humanos, teniendo como meta reducir el impacto negativo del staff al tener que atravesar un cambio repentino.

“La experiencia de trabajo es muy importante; nadie quiere utilizar algo que no le gusta, o que no le funciona o dificulta su rutina laboral y menos en el proceso de adaptarse a una nueva modalidad de trabajo“ comentó Guido Doberti. “La experiencia de usuario de la solución de Citrix es muy buena, prácticamente no te das cuenta que no estás trabajando desde la oficina. Los usuarios la ven como una solución fácil de usar y transparente. El producto está diseñado con un claro enfoque de usabilidad y experiencia y es increíble el bajo consumo de ancho de banda que genera. En definitiva, la tecnología para nosotros fue una solución y un habilitador” destacó.

El trabajo en conjunto de Banco Galicia con Citrix no solo impactó positivamente en términos de continuidad del negocio, experiencia, transparencia y adaptación en corto tiempo, sino que también fue un factor importante a la hora de pensar en la seguridad, sobre todo en un sector tan regulado como el bancario. Para la institución financiera fue importante el rol de las soluciones de Citrix porque le permitió escalar los servicios remotos sin comprometer integraciones de seguridad. “Para nosotros la seguridad es primordial y con Citrix pudimos escalar en muy poco tiempo y empezar a utilizar en forma masiva una solución que también tiene un enfoque de seguridad consistente y maduro. Nos evitamos el trade-off de seguir operando a expensas de tener menos seguridad”, comentó al respecto Doberti.

“Nos enorgullece poder acompañar a Banco Galicia en su transformación, y contribuir a que hayan podido garantizar la continuidad de la operatoria con los más altos estándares de calidad”, explicó María Celeste Garrós, directora regional de Citrix para el Sur de Latinoamérica. “Sin dudas la situación que estamos transitando en el mundo aceleró la transformación de muchas empresas, Banco Galicia ya había comenzado este proceso y su madurez tecnológica fue un factor clave para que pudieran adaptarse rápidamente ante estas circunstancias”.