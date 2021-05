Bank of America, el segundo banco más grande de los EE. UU., se ha unido a la red de liquidación de acciones basada en blockchain de Paxos.

Bloomberg informó la noticia el lunes, diciendo que la red ayudaría a Bank of America a liquidar las operaciones bursátiles en minutos en lugar de días utilizando la tecnología blockchain.

La solución de Paxos es una red blockchain privada y autorizada que permite a dos partes liquidar transacciones de valores entre sí el mismo día. Paxos lanzó la red en febrero de 2020 después de recibir un alivio de no acción de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en octubre de 2019. Paxos también tiene planes de solicitar un registro de agencia de compensación ante la SEC.

Una vez aprobada como agencia de compensación, los clientes de Paxos que se han unido a su red, como Bank of America, Credit Suisse e Instinet de Nomura, no tendrán restricciones en cuanto al volumen y la cantidad de operaciones que pueden liquidar a través de la red, dijo un portavoz de Paxos a The Block.

La diferencia entre el Servicio de liquidación de Paxos y la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) es que DTCC generalmente permite la liquidación de T + 2 y T + 0 o el mismo día solo para aquellas operaciones que se realicen antes de las 11 am ET.

El ciclo de liquidación T + 0 que ofrece Paxos “puede liberar la garantía que tendríamos que publicar de la noche a la mañana, dijo a Bloomberg el jefe de financiamiento y compensación de Bank of America, Kevin McCarthy, lo que ha sido un desafío “.