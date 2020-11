El analista de mercado de eToro, Adam Vettese, realizó un repaso del comportamiento de los mercados durante esta semana: “Las compañías value que habían sido respaldadas tras la notica de la vacuna de Pfizer volvieron a retroceder, con el sector energético del S&P 500 desarrollando una caída del 3,4 por ciento y el sector financiero descendiendo el 1,7 por ciento”.

Sin embargo, el experto precisó que en los primeros cuatro días de la semana estos títulos recuperaron algo de terreno frente a sus homólogos growth: “El ETF iShares S&P 500 Value de BlackRock ganó un 3,8 por ciento entre el cierre del viernes pasado y ayer, mientras que el ETF iShares S&P 500 Growth perdió un 1,1 por ciento”.

Con todo, Vettese resalta el catalizador en el que se van a centrar los inversores: el sentimiento del consumidor en Estados Unidos. “Los inversores se centrarán en este dato clave sobre la salud de la economía estadounidense del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre. Al igual que en octubre, se anticipa un pequeño repunte, a pesar de que Estados Unidos continúe registrando casos récord de COVID-19”, detalló.

Sobre el mercado de criptoactivos, el analista de eToro pone el foco en el Bitcoin: “La criptodivisa más importante llevó su posición por encima de los 16 mil dólares, debido a que los inversores lo empujaron a mantener el patrón alcista ascendente”.

La evolución de Bitcoin

Según el analista de cripto-activos de eToro, Simon Peters, Bitcoin ha alcanzado los 16.000 dólares, otro gran hito en un rally ya muy impresionante, y es muy posible que se vean precios aún más altos antes de que termine el año. Los precios se están moviendo en lo que técnicamente se considera un “patrón de continuación al alza”.

“La mayoría de las veces, eso significa que los precios se saldrán de la pauta en la dirección de la tendencia predominante. Si vemos una fuerte ruptura alcista del patrón, entonces no hay razón para que no podamos ver el próximo umbral de precios fijado en 17.500 dólares. Eso nos llevaría al anterior nivel de resistencia de Bitcoin a partir de enero de 2018, cuando los precios no lograron subir más después de una importante caída desde el máximo histórico de 20.000 dólares”, aclaró Peters.

Ahora que las elecciones en los Estados Unidos han quedado atrás, la atención vuelve al paquete de estímulo fiscal propuesto. Incluso con la perspectiva de una vacuna COVID-19, la economía de Estados Unidos seguirá necesitando apoyo durante el período previo a que se ponga a disposición de la gente. El tamaño del paquete de estímulo y la mecánica detrás de su financiación podría ser el catalizador para finalmente llevar a la criptomoneda a más de 17.500 dólares.