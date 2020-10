PROSA, uno de los procesadores de transacciones electrónicas más relevantes de América Latina, llevó a cabo la cuarta edición del Think Tank by Prosa con la participación de Leticia Riquelme, Financial Market Specialist BID; Miguel Ángel Castro, Blockchain Leader Business School Tecnológico de Monterrey; Baltazar Rodríguez, Client Technical Leader IBM y Ricardo Pizzuto, representante de Blockchain de México ante la OCDE como moderador.

A lo largo de la sesión, los participantes analizaron la revolución que el blockchain ha desencadenado en la banca y se dio un recorrido sobre el estado de madurez que esta tecnología tiene en México, a la vez que se revisaron sus aplicaciones en la banca y se revisaron los retos que nuestro país presenta para su adopción. En este sentido, Ricardo Pizzuto explicó que, si bien en 1991 Haber y Stornetta sentaron las bases conceptuales del blockchain, fue hasta el 2008 que el seudónimo Satoshi Nakamoto integró estos principios para poner en aplicación el primer caso de uso: un sistema de pagos electrónicos entre pares. Hoy en día, se considera un catalizador de la transformación digital debido al nivel de madurez que ha alcanzado.

Ante la pregunta si la tecnología blockchain debe considerarse un habilitador de la transformación digital, Baltazar Rodríguez comentó que en efecto esta tecnología es uno de los catalizadores más importantes, dado que genera certeza a través de redes distribuidas de negocio:

“Esto es relevante porque los negocios están evolucionando hacia la conformación de redes, por ejemplo, las cadenas de integración de valor son cada día más dispersas y corren en distintas partes del mundo. Incluso, cuando hablamos acerca de los nuevos modelos financieros que están transformando la forma que hacemos negocio, nos damos cuenta que nos estamos alejando de un pasado con una idea centralizada del poder económico, a una donde se está logrando la creación de plataformas, donde el poder económico se está distribuyendo y el valor se genera a través de la conjunción de múltiples actores”.

Adicionalmente, Leticia Riquelme comentó que esta tecnología facilitaría en gran medida la operación de los bancos y reduciría sus costos puesto que el blockchain maneja códigos públicos que son más transparentes y que, además, son interoperables, con lo que se simplifica, al mismo tiempo, la supervisión y se previenen riesgos sistémicos.

“El blockchain puede impulsar la identidad digital, lo que permite aumentar la inclusión financiera y disminuir los riesgos de ciberseguridad, actividad para la que se prevé un costo de 6 trillones de dólares en el 2021. Con el uso de esta tecnología tendríamos un sistema financiero mucho más robusto”.

Por su parte, Miguel Ángel Castro afirmó que, de acuerdo con un estudio de Harvard, la tecnología per se cuenta con 30% de relevancia en su adopción, mientras que el 70% se ubica en el factor cultural, por lo que es necesario trabajar este aspecto para que la cultura del cambio sea un potenciador en la adopción de nuevas tecnologías. Asimismo, enfatizó que es importante considerar que no todo desafío puede solucionarse con blockchain, por lo que es importante analizar cada caso.

“En otros países, esta tecnología ya se usa para emitir acciones o deuda basadas en blockchain, pero también la aplican en cadenas de suministro y trazabilidad, es decir, en Latinoamérica vamos más atrás; por ello, es importante incluir en todas las carreras este tipo de contenidos”.

Durante el conversatorio se destacó que blockchain facilitaría implementar la identidad digital, que en países subdesarrollados permitiría darle identidad al 45% de las mujeres menores de 15 años que no tienen cómo identificarse y en el caso de los hombres corresponde al 30%. Ahora bien, en México, de acuerdo con cifras del Banco de México, 14% de las personas no cuentan con una forma de identificarse, un problema que amplía la brecha social, económica y cultural porque quedan fuera del sistema, con lo que no pueden tener acceso ni a servicios de salud, apoyos del gobierno o educación.

En este sentido, de acuerdo con cifras compartidas por Leticia Riquelme, a nivel internacional, en el 2018 hubo 2.8 billones de datos comprometidos y se espera que este año sea aún mayor. Esto sucede porque, en la actualidad, la identidad digital está fragmentada, con lo cual no es interoperable, portable y segura. Más aún, es imposible conocer el uso que se le da a la información que los usuarios del sistema financiero se ven obligados a compartir para realizar trámites como comprobar el domicilio o los ingresos. Por lo tanto, la identidad auto soberana surge como un nuevo modelo que permite que cada persona controle su información.

Así pues, al ser primordialmente una red distribuida donde se utilizan firmas digitales o firmas electrónicas avanzadas para efectos de proteger la información, blockchain tiene la capacidad de transformar todos los trámites que requieran identificarse, ya sea al interior o exterior del Estado; así como expandirse a la integración gubernamental, a la interoperabilidad dentro del Estado y del Estado con la región, aplicándose en el comercio digital y físico entre países, en la emisión de certificados de calidad y de origen, entre muchos otros casos, a menor costo y con mayor certeza.

En cuanto a las estrategias necesarias para alcanzar una implementación exitosa del blockchain en México, se destacó que el consenso entre actores es clave, puesto que implica ponerse de acuerdo en los beneficios sobre la tecnología a utilizar, sea o no blockchain. Asimismo, se hizo hincapié que el verdadero valor de esta tecnología está en la generación de un ecosistema que permite interconectar actores que pueden interactuar y crecer.

Previo a la realización de la cuarta edición del Think Tank by Prosa se llevó a cabo una encuesta entre la audiencia invitada con los siguientes resultados: