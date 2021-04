Como un libro mayor (ledger) distribuido y seguro, la tecnología Blockchain bien diseñada no solo elimina a los intermediarios, reduce los costos y aumenta la velocidad y el alcance, sino que también ofrece una mayor transparencia y trazabilidad para muchos procesos financieros.

Al respecto, PwC realizó un informe (Blockchain is here. What’s your next move?), para el cual se entrevistó a 800 ejecutivos de alto nivel de instituciones financieras: bancos, compañías de pagos, compañías de seguros, fondos de cobertura y otras compañías de inversión entre julio y agosto de 2020. Se requirió que las compañías hayan registrado por lo menos USD 1 mil millones en ingresos en 2019 para participar, entre quienes se contaron empresas latinoamericanas, quienes son parte de esta tendencia global.

El 40 % de los encuestados de las principales empresas de tecnología en todo el mundo actualmente tienen un desarrollo blockchain en producción. En tanto, el 90 % de los ejecutivos piensa que Blockchain será más importante en los próximos tres años. En tanto, la tecnología Blockchain aumentará el PIB mundial en $ 1.76 billones en la próxima década.

De hecho, América Latina ya alcanzó los 77.1 millones de dólares (69.2 millones de euros) de inversión en Blockchain durante el 2020, y mantendría un crecimiento sostenido hasta el 2023 del 45 %, momento en que alcanzaría los 232.9 millones de dólares (209.1 millones de euros), según el informe «Estado del arte del Blockchain en la empresa española», elaborado por Ametic, con la colaboración de ICEX y Realsec.

En la Argentina, “El blockchain se ha convertido en la tecnología que, al parecer, revolucionará el entorno de los negocios y la forma en la que depositamos confianza en las transacciones digitales”, según comenta Alejandro Rosa, socio de PwC Argentina”. No obstante, es cierto que la adopción todavía es escasa, pero también es cierto que el tamaño de la oportunidad es tan grande como el volumen de las industrias que busca transformar esta tecnología.

No en vano blockchain es uno de los cuatro temas que ocupa a la Mesa de Innovación Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y que, de acuerdo con su último reporte, ha registrado importantes progresos del uso de blockchain para realizar la compensación entre bancos.

En cuanto a fintechs y criptomonedas, la comunidad cripto argentina es una de las de mayor envergadura del mundo. De acuerdo con Statista, el país ocupa la cuarta posición en términos de penetración cripto, pero si se realiza un desglose por ciudades, CABA, según el mapa colaborativo CoinMap (elaborado por los propios usuarios y que muestra la ubicación de empresas y de servicios que aceptan criptomonedas), está en la cima del ranking en Latinoamérica. Este dato coincide parcialmente con un relevamiento realizado por Forbes en el 2018, donde en aquel entonces Buenos Aires aparecía en segunda posición.

Esto va de la mano de las 268 empresas fintech (versus poco más de 80 bancos), organizaciones rastreadas por el Estudio Fintech 2020: Ecosistema argentino, llevado a cabo con la colaboración de la Cámara Fintech Argentina. Y si se compara el número actual de fintechs con respecto al 2018, se ve un aumento de 133 empresas, es decir, un crecimiento de casi el 50 %. No es casual, pues, que diversas fuentes sostienen que hoy existen, por lo menos, 900.000 argentinos que ya ahorran e invierten en cripto de forma regular. Y esto se permite gracias a la tecnología Blockchain, tanto en lo que respecta al sistema que sostiene a las criptomonedas como a las soluciones que habilitan a las instituciones financieras a otorgarles a sus usuarios la posibilidad de operar con ellas.

Gracias a estas soluciones tecnológicas más económicas como las que ofrece la plataforma de Koibanx, adoptadas tanto por el sector público como el privado, los ciudadanos en general podrían verse beneficiados a la hora de manejar sus activos financieros a costos menores de lo que pueden hacerlo hoy. De este modo, se amplifica el espectro de sectores a los que se puede incluir en el sistema financiero.

Ahora bien, ¿qué es Blockchain, la nueva ola de transformación tecnológica?

ABC de Blockchain

La cadena de bloques es una lista de información en constante crecimiento. Esa información se halla en bloques, y todos estos bloques están unidos entre sí. Cada bloque encaja con el precedente y el siguiente, y la información que el bloque del medio contiene se encuentra cifrada por un algoritmo mediante una función criptográfica denominada hash. Esto hace que esta información sea inviolable. Se trata de una base de datos segura, abierta y pública.

Para ilustrar el funcionamiento de la cadena de bloques, se suele usar la metáfora de un libro contable distribuido entre muchas personas. Se trataría de un gran libro donde se registran acontecimientos digitales. Lo fundamental aquí es que ese libro se encuentra “distribuido”, o sea, compartido entre muchas partes diferentes (nodos). Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede ser borrada. La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, contiene un registro certero y verificable de todas las transacciones que se han hecho en su historia.

Dicho de otro modo, la autenticidad del Blockchain no queda verificada por un tercero, sino por el consenso del conjunto: es la misma red de usuarios la que participa en ella. Una vez introducida, la información queda registrada en múltiples respaldos y no puede ser eliminada ni modificada. Lo único que se puede hacer es añadir nueva información, ya que los bloques están conectados entre sí, como dijimos, como si se tratara de un camino de bloques de lego. Esto le otorga gran confiabilidad al sistema: al ser inalterable, la información resulta inviolable.

El potencial de la tecnología Blockchain prácticamente no tiene límites. Y ya hace tiempo que trascendió el ámbito de las criptomonedas (en cuanto a la creación de ellas o a la habilitación de APPIS y canales que les permiten a instituciones financieras a darles acceso a criptomonedas a sus clientes). Transparencia, seguridad, distribución y trazabilidad son algunos de los numerosos atributos por los que la cadena de bloques despierta un interés cada vez mayor en los más diversos sectores como, por ejemplo, los relacionados a la salud, derecho, estado, etc., además de, por supuesto, la industria de las finanzas en general.

Asimismo, en combinación con otras tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, el Blockchain promete alcanzar logros colosales influyendo en las más diversas esferas, desde el ecosistema Fintech al sector energético, desde la identidad digital a las operaciones logísticas, e incluso en lo referente a los procesos electorales por Internet.