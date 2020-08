Blockchain, como Vexanium Blockchain Indonesia, es un sistema de base de datos que tiene caracteres de datos idénticos almacenados en muchos lugares (llamados nodos o mineros), que es inmutable (no se pueden editar ni borrar los datos), de solo-anexar (solo se puede añadir), y en el que un bloque es conectado criptográficamente con otro bloque y así sucesivamente. Esta característica hace que el costo de intentar hacer un fraude sea demasiado alto, al compararlo con las bases de datos convencionales.

La tecnología Blockchain, o la “cadena de bloques” de Indonesia, realmente tiene un larga historia y pasó por varias iteraciones tecnológicas antes de que Satoshi Nakamoto publicara el ensayo sobre Bitcoin basado en Blockchain.

En ese entonces, Satoshi pensó sobre cómo las personas podían enviar dinero entre partes sin tener que acudir a un intermediario, lo cual fue motivado por el desplome de Lehmann Brothers, uno de los principales cinco bancos de los Estados Unidos.

Satoshi copió una base de datos que previamente era controlada por un puñado de personas (centralizada), y la reprodujo de forma idéntica en muchos lugares que funcionaban como validadores, que están actualmente en la cadena de bloques y que se les conoce como productores de bloques (mineros).

No solo se copian datos idénticos en muchos lugares, sino que la base de datos también está hecha de conexiones entre cada uno, donde el hash (función criptográfica) de un bloque está en el siguiente bloque. Esto significa que si un hacker quiere cambiar el valor del bloque 10 del productor (nodo/minero) de bloques A, también debe hackear los bloques 1-9 y no solo en el productor de bloques A, sino que si la red Blockchain tiene, por ejemplo, 30 productores de bloques, debe cambiar los bloques 1-9 de mínimo el 51% del total de productores de bloques. Esto no es nada práctico ni fácil de hacer.

Representación de la base de datos Blockchain:

Este nuevo tipo de base de datos tiene muchos beneficios únicos que no existían en tecnologías previas. En resumen, el valor de tecnología Blockchain es, según Deloitte: “Blockchain es una tecnología que tiene el potencial de reducir la dependencia de una amplia plataforma tecnológica”.

Supuestamente, los gobiernos de muchos países están preocupados de que las pequeñas y medianas empresas (pymes, que contribuyen con >60% de la economía nacional) tienen una dependencia muy alta de las plataformas tecnológicas globales, incluso cuando estas pymes hacen publicidad de forma local.

El internet de hoy (web 2) es como Disneylandia. Si construyes un restaurante en Disneylandia, y tiene éxito y Disneylandia ve que estás obteniendo demasiadas ganancias, te incrementará tus costos de alquiler y cambiará las reglas, e incluso pudiera otorgarle a tu restaurante una ubicación más estratégica.

La estructura de la web 2 está desarrollada en HTTP, que no tiene funciones nativas para almacenar valor. Tiene el efecto negativo del surgimiento de una aplicación o plataforma centralizada de gran tamaño con poder de negociación ilimitado tanto sobre el usuario como sobre desarrolladores terceros.

Inicialmente, esta plataforma tecnológica atrajo a muchos usuarios y desarrolladores (cooperando) como le fue posible, pero con el tiempo, comenzará a competir contra los desarrolladores y usuarios, como el ejemplo de Disneylandia.

Al dominar el control de los datos de usuarios, esta tecnología también controla todas las interacciones entre los usuarios de esta plataforma. Controla la capacidad de los usuarios de salir de la plataforma para mudarse a otras, la capacidad de los creadores de contenido en términos de descubrimiento y distribución de contenido, las relaciones entre desarrolladores terceros y usuarios, así como las reglas en la plataforma. Pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento, y sin previo aviso.

Algunos ejemplos de esto son Twitter vs. aplicaciones de clientes terceros, Microsoft vs. Netscape, Google vs. Yelp, y Facebook vs. Zynga.

En los casos mencionados arriba, en los que la plataforma es centralizada con el tiempo, esta compite con sus colaboradores. Hasta ahora, esto no ocurre en la red Blockchain porque la plataforma Blockchain es descentralizada (no está controlada por un individuo, entidad o compañía), así que puede estás en armonía con sus participantes de la red para lograr un objetivo, como el crecimiento de la red Blockchain o el incremento del precio de un token.

Las compañías Blockchain son fundamentalmente diferentes de las plataformas tecnológicas significativas que están centralizadas (como las mencionadas arriba), incluyendo el uso de mecanismos de consenso para mantener y actualizar estados, usar criptos (tokens o monedas) y proporcionar incentivos para participantes de consenso (mineros/productores de bloques/validadores) y otros participantes de la red. Esto las diferencia de las grandes compañías de plataformas tecnológicas que buscan grandes ganancias para los accionistas.