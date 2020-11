TORONTO, Nov. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts, el grupo de administración hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, celebra su décimo aniversario. Fundado en 2010, el grupo canadiense de propiedad y administración hotelera ha crecido exponencialmente durante la última década desde que abrió su primera propiedad, Memories Caribe, en 2011, administrando ahora 45 resorts en diez países.

“Blue Diamond Resorts comenzó con un pequeño equipo y un gran sueño: brindar a los viajeros unas vacaciones inigualables en destinos paradisíacos”, compartió Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resorts, Sunwing Travel Group, “Combinando nuestra pasión por la hospitalidad con nuestra determinación, me siento orgulloso y honrado de todo lo que hemos logrado en nuestra primera década de actividad”.

Con una impresionante cartera de hoteles en los lugares más buscados del Caribe, la cadena hotelera continúa diversificándose mediante el desarrollo de nuevas marcas y la apertura de nuevos destinos. Más recientemente, la cadena hotelera expandió su marca Royalton Luxury Resorts cambiando el nombre de tres de sus existentes propiedades, las cuales reabrieron como Royalton CHIC Punta Cana, Royalton CHIC Suites Cancún y Royalton Splash Punta Cana, e integrando su cadena de hoteles boutique Mystique by Royalton bajo el paraguas de la marca.

A pesar de los desafíos que presentó COVID-19, Blue Diamond Resorts se ha mantenido firme en el logro de sus objetivos. A principios de 2020, la cadena hotelera abrió el impresionante Royalton Grenada Resort & Spa como resultado de la colaboración con Rex Hotels, la cual involucra siete propiedades y 1.500 habitaciones en cinco islas en el Caribe Oriental. Ubicado en dos playas de arena blanca en Tamarind Bay, Royalton Grenada es el destino de vacaciones perfecto para los viajeros exigentes en busca de una lujosa escapada a la playa. Aún por llegar en 2020, Planet Hollywood Beach Resort Cancún y Planet Hollywood Adult Scene Cancún harán su gran debut en las impresionantes playas de Costa Mujeres el 15 de diciembre de 2020.

Para celebrar una década de escapadas increíbles, el grupo de administración hotelera ha extendido su gran oferta de décimo aniversario hasta el 25 de noviembre de 2020. Desde vacaciones para familias hasta retiros románticos para parejas, Royalton Luxury Resorts ofrece a huéspedes de todas las edades inolvidables experiencias vacacionales. Con precios desde $ 85 USD por persona por noche y hasta $ 600 en cupones de resort, nunca ha habido un mejor momento para escapar al paraíso con Royalton Luxury Resorts. Los viajeros pueden viajar al paraíso con confianza gracias a los programas All-In Medical Assistance y Vacaciones con Seguridad Garantizada de Blue Diamond Resorts, implementados con el fin de mantener los más altos estándares internacionales de salud y seguridad en todos sus hoteles.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2010, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, con 45 propiedades que sobrepasan las 15,500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

Para más información, por favor contacte:

Media Relations

media@bluediamondresorts.com

Un vídeo asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93a72769-7481-4efe-9082-54b49d7f1442

Copyright © 2020 GlobeNewswire, Inc.