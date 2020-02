El Reino Unido y la Unión Europea comienzan su batalla por un futuro acuerdo comercial el lunes, estableciendo 11 meses de negociaciones que corren el riesgo de terminar en un fracaso económicamente perjudicial a fin de año.

En un importante discurso en Londres, el primer ministro Boris Johnson amenazará con abandonar las conversaciones con la UE en lugar de aceptar las demandas de Bruselas para suscribirse a las regulaciones del mercado único del bloque y las decisiones de su tribunal.

Dirá a los embajadores de la UE que quiere un acuerdo comercial integral al menos tan bueno como el que el bloque ha alcanzado con Canadá, pero insistirá en que “Gran Bretaña prosperará” incluso sin tal acuerdo. Antes de que Johnson hable, el negociador jefe de Brexit de la UE, Michel Barnier, debe exponer su posición negociadora prevista con un discurso en Bruselas.

Después de tres años de malas conversaciones sobre la retirada política del Reino Unido, los primeros indicios indican que las partes podrían luchar para evitar un cambio que los llevaría al borde de un acantilado en 2021. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que será ” imposible firmar un acuerdo completo antes de la fecha límite de fin de año de Johnson”.

Tal retórica de línea dura puede ser en parte táctica ya que las dos partes buscan ganar ventaja al principio de las negociaciones. Tanto el Reino Unido como la UE establecieron líneas rojas durante las conversaciones sobre los términos del divorcio, pero luego se comprometieron para llegar a un acuerdo el año pasado.

Un factor desconocido esta vez es cuánto Johnson realmente quiere un acuerdo con la UE. Muchos puristas del Brexit en su partido conservador serían felices sin no lo hubiera.

El equipo de Johnson ha sido firme en rechazar lo que considera demandas injustas por parte de la UE. El choque clave está en si Gran Bretaña debe suscribirse a las regulaciones del mercado único del bloque a cambio del acceso al libre comercio.

“No hay necesidad de un acuerdo de libre comercio que implique la aceptación de las normas de la UE sobre política de competencia, subsidios, protección social, medio ambiente o cualquier otra cosa similar a la que la UE debería estar obligada a aceptar las reglas del Reino Unido”, dirá Johnson, según a extractos de su discurso emitidos por funcionarios de antemano.

Tratado como igual

Los funcionarios británicos quieren que la UE trate al Reino Unido como un igual en las negociaciones. Johnson señalará que la UE ofreció repetidamente a Gran Bretaña una elección entre la membresía al estilo de Noruega del mercado único del bloque, lo que requeriría mantener las regulaciones de Bruselas, o un acuerdo de libre comercio al estilo de Canadá, y que está eligiendo este último.

Pero si no es posible un acuerdo de libre comercio para fin de año, el Reino Unido estará listo para tomar un acuerdo más flexible como el de Australia , dirá Johnson.

Eso implicaría hacer negocios en los términos de la Organización Mundial del Comercio en la mayoría de las áreas, con aranceles sobre los bienes, mientras que se acordarían procesos para reducir algunas barreras regulatorias.

“La elección es enfáticamente no ‘trato o no trato’. La pregunta es si acordamos una relación comercial con la UE comparable a la de Canadá, o más como la de Australia “, dirá Johnson. “En cualquier caso, no tengo dudas de que Gran Bretaña prosperará”.

Johnson recibió un impulso de un informe que sugiere que Nissan Motor Co. había elaborado un posible plan de contingencia para duplicar su inversión en el Reino Unido a expensas de las fábricas en Europa, si las conversaciones comerciales entre Londres y Bruselas fracasan. Según el Financial Times, Nissan elaboró ​​la propuesta secreta el año pasado para prepararse para un escenario potencial en el que las negociaciones fracasen y se imponen aranceles a las piezas de automóviles.

El informe incluyó varias advertencias y la compañía insistió en que dicho plan no existe. “Todo nuestro negocio, tanto en el Reino Unido como en Europa, no es sostenible en el caso de los aranceles de la OMC”, dijo un portavoz de Nissan al periódico.

27 países

En Bruselas, Barnier establecerá la posición de la UE para las conversaciones y describirá dónde ve que el Reino Unido tiene que atenerse a las normas y estándares europeos. También se arriesgará a un choque temprano con el gobierno británico al aclarar dónde exigirá un papel para el Tribunal de Justicia Europeo, según personas familiarizadas con los planes.

Si bien la decisión de Johnson de establecer un plazo de fin de año para las negociaciones hace imposible lograr un acuerdo integral a los ojos de los funcionarios de la UE, Barnier aún publicará la posición de la UE para cada área donde el bloque ve una posible cooperación. La estrategia deberá ser firmada por los 27 gobiernos de la UE este mes antes de que puedan comenzar las negociaciones con el Reino Unido.

El desafío para Barnier, además de mantener a bordo a 27 países con prioridades competitivas, es garantizar que la UE comprenda cuáles son las ambiciones finales del Reino Unido. Existe cierta preocupación de que la UE exija compromisos estrictos de alineación de reglas a cambio del tipo de relación comercial estrecha a la que Johnson renunciaría felizmente, dijeron funcionarios de la UE.

“Tenemos que reconstruir todo”, dijo Barnier en la radio France Inter el lunes, citando acuerdos de comercio, seguridad, asuntos exteriores y defensa. “No todo se negociará en 10 meses, pero haremos todo lo posible”.

Acuerdo de Canadá

El secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, reforzó el punto de que no habrá una alineación estrecha con las regulaciones en el acuerdo de libre comercio. Hablando en Sky News, dijo que espera que ambas partes cumplan con los compromisos de obtener un acuerdo al estilo de Canadá.

Por separado, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, estuvo de acuerdo en que ese tipo de acuerdo es posible. Al mismo tiempo, “si vamos a tener un comercio libre de aranceles y cuotas, debe haber un campo de juego nivelado”, dijo a Andrew Marr de la BBC en una entrevista el domingo.

La perspectiva de un acuerdo al estilo de Canadá con el Reino Unido recibió una bienvenida cautelosa de Varadkar el viernes. El Reino Unido está geográficamente mucho más cerca que Canadá y no se puede permitir que socave a la UE, dijo en Dublín.

La UE y Canadá negociaron durante siete años antes de firmar su acuerdo comercial, conocido como CETA, en octubre de 2016. Pasó casi otro año antes de que comenzara su aplicación provisional.

El acuerdo comercial de la UE con Canadá elimina los aranceles sobre el 98% del comercio de bienes, aumenta las cuotas libres de aranceles, abre la contratación pública para que las empresas canadienses y de la UE puedan ofertar por los contratos de los gobiernos de los demás, y protege la propiedad intelectual.