Capital One anunció el lanzamiento de Capital One Impact Initiative, un compromiso inicial de $ 200 millones y cinco años para apoyar el crecimiento en comunidades desatendidas y promover la movilidad socioeconómica cerrando brechas en equidad y oportunidades. La Iniciativa de Impacto se basa en la misión principal de Capital One de cambiar la banca para siempre y sus prioridades en torno a la equidad racial, la vivienda asequible, el apoyo a las pequeñas empresas, el desarrollo de la fuerza laboral y el bienestar financiero.

Ver más: Visa ayuda a pequeñas empresas y emprendedores a expandir sus negocios

“La movilidad socioeconómica es uno de los problemas más generalizados y de más larga data en nuestra sociedad”, dijo Andy Navarrete, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Asuntos Externos de Capital One. “Nuestro crecimiento y éxito como empresa nos proporciona una plataforma extraordinaria para abordar las causas fundamentales de este desafío. Tenemos la oportunidad y la obligación de aprovechar nuestra escala y recursos, y de aprovechar el ingenio y la empatía de nuestros asociados, para ser un motor de progreso.”

La Iniciativa de Impacto de Capital One se centra en crear un mundo donde todos tengan la misma oportunidad de prosperar al abogar por una sociedad inclusiva, construir comunidades prósperas y crear herramientas financieras que enriquezcan vidas. Los esfuerzos cobrarán vida a través de:

Equidad racial: invertir en diversas comunidades y empresas, y apoyar a las organizaciones que amplían las oportunidades económicas, especialmente para las comunidades negras y latinas.

Vivienda asequible: proporciona capital para financiar desarrollos de viviendas de alquiler asequibles que satisfacen las necesidades de una amplia gama de hogares y comunidades en asociación con organizaciones sin fines de lucro, desarrolladores inmobiliarios con fines de lucro y el gobierno.

Soporte para pequeñas empresas: acelerar las inversiones con socios y proveedores afroamericanos y latinos en todas nuestras empresas y ampliar los programas de tutoría, capacitación y asesoramiento diseñados para ayudar a las empresas y organizaciones sin fines de lucro afroamericanos y latinos a tener éxito.

Desarrollo de la fuerza laboral: programas en expansión que brindan oportunidades a las personas que enfrentan impedimentos para liberar su potencial y prosperar en un mercado laboral que cambia rápidamente.

Bienestar financiero: creación de productos digitales sencillos que satisfacen a los clientes donde están para satisfacer sus necesidades.

Al comprender que la movilidad socioeconómica comienza desde un lugar de inclusión y seguridad, estos esfuerzos se basan en el reciente compromiso de $ 10 millones de Capital One con las organizaciones que están promoviendo la causa de la justicia social para las comunidades negras, y nuestro compromiso de $ 50 millones para abordar la dislocación económica resultante del COVID-19 pandemia.

Ver más: Naranja ingresa al segmento de las tarjetas prepagas contactless

Las iniciativas filantrópicas de Capital One están estrechamente vinculadas a sus actividades comerciales principales que sirven a personas de ingresos bajos y moderados en todo el país. Como el prestamista de desarrollo comunitario (CD) número uno a nivel nacional, Capital One ha proporcionado casi $ 29 mil millones en préstamos de CD desde 2016. Como parte de esa actividad, a través de su línea de negocios Community Finance, Capital One ha proporcionado más de $ 13 mil millones en financiamiento de construcción desde 2007 para más de 140.000 viviendas asequibles, creando más de 158.000 puestos de trabajo.

“Hace veinticinco años, Capital One se fundó con la creencia de que un gran talento, una gran analítica y una gran tecnología podrían revolucionar los servicios financieros y democratizar el crédito”, amplió Navarrete. “Con la pandemia de COVID-19 y un mayor despertar sobre los problemas de la injusticia racial, continuamos adoptando la idea de que al promover las oportunidades económicas y sociales en las comunidades a las que servimos, podemos ayudar a las personas a prosperar. Es por eso que este programa significa tanto: es fundamental para quienes somos “.

En conjunto con este esfuerzo, Capital One publicó su informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019-20 . El documento analiza el compromiso de Capital One con la ciudadanía corporativa en 2019 y también aborda los recientes esfuerzos de respuesta de la compañía a los eventos de 2020.