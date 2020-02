TyN Magazine en entrevista exclusiva con Lucas Medola, CFO PayPal Latam

Hoy en día se habla mucho del capitalismo consciente y sus beneficios, sin embargo, en muchos casos no va más allá de un simple tema de charla. Este movimiento ha crecido con fuerza en los últimos dos a tres años. Recuerdo que cuando hice un training en Stanford tuve una clase sobre este tema y me encantó.

Si tuviésemos que definirlo, el capitalismo consciente puede describirse como una forma de capitalismo que promueve el potencial de los negocios para que tengan un impacto positivo en el mundo; se trata, en pocas palabras, de empresas conscientes que están motivadas por propósitos “superiores” que sirven a la comunidad.

Para PayPal los empleados son muy importantes, siempre estamos buscando hacer acciones para favorecerlos, así como también lo extendemos a la comunidad. De la misma manera queremos que nuestros partners entiendan el perfil de la empresa.

Es parte de mi esencia todo lo relacionado con lo social y lo trabajo arduamente con mi equipo. Necesitamos una sociedad más justa, con menos discriminación y menos desempleo.

De hecho, me alegra ver que hoy en día muchas empresas en el mundo se han unido a este movimiento empresarial que está demostrando ser inspirador y generador de resultados comerciales significativos.

Es fascinante ver como estos nuevos “capitalistas conscientes” entienden que las empresas deben existir por razones más allá de las ganancias, y que las ganancias son una herramienta más para que una empresa logre su propósito elevado.

Una de las grandes insignias del capitalismo consciente es dejar de lado la acumulación económica y pasar a una forma de repartir las ganancias de una manera más equitativa.

A mi me gustaría que este movimiento fuera mayor, pero entiendo que es un gran cambio social y va a llevar tiempo. En Brasil estamos viendo una mayor conciencia del consumidor, es pequeño, no va tan rápido como me gustaría, pero lo importante es que esta arrancando.

No solo los gobiernos son responsables de esto, las empresas también deben trabajar para ello. Hay que democratizar el sistema financiero y lograr que las personas que hoy no tienen acceso al mismo puedan integrarse, lo que abre un nuevo panorama.

El cambio generacional dentro de los líderes globales de las empresas va a llevar de 3 a 5 años, y son ellos los que van a llevar adelante este gran cambio.