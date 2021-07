LONG BEACH, California, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Cartel Blue, Inc., y Cartel, Inc., una Corporación de Delaware fundada en 1998, anunció que incrementará sus operaciones de negocios en México para la expansión de sus líneas de productos.

Cartel Inc. anunció estrategias de productos expandidas tras el fallo de la Corte Suprema de México para la despenalización y legalización del cannabis y cáñamo recreativos en México, el 30 de junio de 2021. Abordando esta estrategia de expansión, la empresa anteriormente obtuvo marcas registradas en México, que fueron aprobadas. Todos los productos y procesos de la empresa, incluyendo los accesorios de Cartel, el cultivo de cáñamo y la aprobación de su línea de ropa de cáñamo hip-hop de venta bajo la marca “Cartel Blue” son parte de esta implementación. Cartel Inc. and Cartel Blue, Inc., tienen órdenes de compra aseguradas para “mini cigarros de cáñamo premium” pre-enrollados para entrega el 1ro. de agosto de 2021 bajo todas las normas de licencia de México.

Cartel Blue, Inc. es la primera y única empresa de ropa de cáñamo listada en el Principal Índice Bursátil de Marihuana | Cáñamo.

Mientras se anticipa la entrada a México y una entrada planificada a otros países, la administración de Cartel Inc. determinó hacer antes un cambio de nombre que se alinee con una estrategia de marca global para sus productos.

Este anuncio coincide con un acuerdo entre Cartel Inc., y Maui Third Wave, Inc de Kihei, Maui, Hawái para comprar cáñamo orgánico de HINA cultivado en la rica tierra de cultivo volcánica de la isla. Este acuerdo marca una fecha significativa en la historia de Cartel Inc., ya que producirá mini cigarros de cáñamo (Mini Hemp) de calidad empaquetados para venta inmediata en Hawái, el continente, y a través de la cadena recientemente anunciada de Salas de Cigarros Cartel en hoteles seleccionados y lugares específicos. Nashville, Tennessee será el hogar de la primera Sala de Cigarros Cartel, de propiedad y operada en un Acuerdo de Licencia entre Cartel Inc., y Music City Botanicals, de Nashville. Más información está disponible a través de Relaciones con los Inversores en Cartel Inc.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

Este comunicado de prensa puede contener cierta información y declaraciones prospectivas, según su definición bajo el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y está sujeto a la salvaguarda creada por estas secciones. Este material contiene declaraciones sobre eventos futuros esperados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores, que pueden causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Cartel International, Inc. difieran sustancialmente de las declaraciones realizadas en este documento.

