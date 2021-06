LONG BEACH, California, June 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Maui Third Wave (MTW) valora la cultura y los métodos agrícolas nativos hawaianos (Kanaka) tradicionales. Su misión es crear y operar bajo un programa dedicado, diversificado y sostenible HINA (Agricultura Natural Nativa Hawaiana). Con una combinación de los métodos agrícolas naturales nativos hawaianos tradicionales practicados durante siglos (Primera Ola) con prácticas agrícolas modernas que incluyen: Cultura-perma, agricultura natural coreana, agricultura orgánica, métodos agrícolas bio-dinámicos y otros (segunda ola), para crear y operar una nueva empresa rentable para el beneficio de los hawaianos nativos (Kanaka) y los residentes desde hace largo tiempo (Kamaaina) que consideran a Maui y Hawaii Nei, su hogar. (¡Tercera ola!).

Las prácticas de HINA van más allá de labrar la tierra, enmiendas y plantación. Implican un protocolo muy complejo y exigente transmitido a través de múltiples generaciones que agrega pule (oración), cánticos y espiritualidad a un nivel de consistencia “chamánica”.

Todos los cultivos y agricultores se adherirán a estos métodos que han comprobado a través de los siglos que dan mejores resultados en las complejas tierras y el entorno único de las Islas Hawaianas. La imagen de la marca y marketing de los productos de cáñamo hawaiano se venderán a un “precio premium”, apropiado para las tierras volcánicas premium y el aislamiento bendecido de la naturaleza de las principales masas de tierra y poblaciones. Este aislamiento utilizando los métodos agrícolas profundamente históricos cultiva productos libres de contaminación, enfermedades y especies de plantas y animales no nativos de las Islas Hawaianas.

El presidente de la empresa y su vicepresidente agrícola son reconocidos como “jardineros máster” y guardianes de la “práctica HINA”. Su experiencia y conocimientos de HINA combinados, se consideran como uno de los principales activos de propiedad de la Empresa que traerá éxito en el esfuerzo por cultivar productos sostenibles “mejor que orgánicos” con rendimientos máximos que asegurarán el cumplimiento de los objetivos agrícolas diversificados de la Empresa. Además de la compra regular de productos para los cigarros orgánicos, este acuerdo también permitirá a las dos empresas representar y distribuir los demás productos en los puntos de venta minorista y mayorista en mercados en los que actualmente no tienen presencia. Todos los productos y procesos de la empresa, incluyendo los accesorios de Cartel, el cultivo de cáñamo y la aprobación de su línea de ropa de cáñamo hip-hop vendido bajo la marca “Cartel Blue” son parte de esta implementación. Cartel Inc. y Cartel Blue, Inc., tiene aseguradas órdenes de compra para “cigarros de cáñamo premium” pre-enrollados para entrega, distribución y ventas en el otoño, bajo todas las normas de licencia de México.

Cartel Blue, Inc. es la primera y única empresa de ropa de cáñamo listada en el Principal Índice Bursátil de Marihuana | Cáñamo.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

Este comunicado de prensa puede contener cierta información y declaraciones prospectivas, según su definición bajo el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y está sujeto a la salvaguarda creada por estas secciones. Este material contiene declaraciones acerca de eventos futuros anticipados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores, que pueden causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Cartel International, Inc. difieran sustancialmente de las declaraciones realizadas en este documento.

